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Qlik Data Catalyst

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.12.2019 BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Qlik Data Catalyst и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce - Tableau Software 123 1
SAS Institute 1082 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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