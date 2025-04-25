ГК «Акрон Холдинг» внедрила PIX BI

«Акрон Холдинг» запустил проект по модернизации управления данными. В качестве целевого решения для анализа ключевых данных компания выбрала систему PIX BI. В группе компаний уже более 100 пользователей PIX BI, и в этом году в планах увеличить их число в два раза.

ГК «Акрон Холдинг» — это российский вертикально-интегрированный холдинг полного цикла, работающий в сферах цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции и переработки вторичных ресурсов. Группа компаний объединяет 32 производственных и 13 ломоперерабатывающих предприятий в 82 регионах России. В рамках единого проекта по цифровизации всех подразделений, холдинг перестраивает архитектуру работы с данными на всех уровнях принятия решений. В части внедрения аналитики данных перед командой центра компетенций по управлению данными стояло две задачи: импортозаместить решение Power BI, которое использовали ранее в двух направлениях — для аналитики продаж одного из предприятий холдинга и работы контакт-центра, и распространить практику принятия решений на основе данных по всем подразделениям.

В качестве системы бизнес-аналитики компания выбрала решение PIX BI. Основным преимуществом стало его соответствие self-service подходу, что особенно актуально для холдинга, в котором работает более 23 тыс. человек. Около трети сотрудников могут стать потенциальными пользователями бизнес-аналитики, включая до 50 специалистов, использующих инструменты самообслуживания.

Помимо этого, ключевыми факторами выбора стали удобство работы с данными и инструментами визуализации, а также расширенные возможности администрирования: разграничение доступов и управление группами пользователей.

На старте работы «Акрон Холдинг» запустил пилотный проект при поддержке компании BI Consult. Команда BI Consult успешно провела пилот, поддерживала ИТ-подразделение ГК «Акрон Холдинг» на всем пути внедрения нового продукта и продолжает консультировать команду заказчика по техническим вопросам.

В рамках пилотного проекта первые пользователи PIX BI — подразделение продаж — успешно провели миграцию дашбордов с Power BI на отечественную систему. Следом аналитические инструменты были внедрены в работу отделов закупок, HR, маркетинга и спортивного дивизиона.

В состав отдела маркетинга входит контакт-центр, которому аналитика позволяет отслеживать ключевые показатели эффективности и управлять нагрузкой. В ИТ-блоке реализован масштабный проект, охватывающий 25 приложений по направлениям: KPI, трудозатраты, аналитика запросов и другие процессы.

На одном из предприятий холдинга полностью внедрена self-service-аналитика. Сотрудники прошли обучение в академии PIX, получили сертификаты и теперь пользуются аналитическими данными, подготовленными центром компетенций холдинга. Внедрение требует минимальных ресурсов: два разработчика поддерживают 15 пользователей, которые активно используют готовую аналитику для принятия решений.

На данный момент компания использует более 700 источников данных, включая «1С: Бухгалтерия» (150 источников), 70 баз данных производственного учета, системы документооборота, «Битрикс», Excel, а также загрузку данных с сетевых дисков.

Около 50 пользователей PIX BI работают с данными из более чем 100 интегрированных источников. Бизнес-пользователи освоили PIX BI всего за несколько часов и теперь активно используют дашборды для анализа данных и принятия решений.

12 из 15 направлений бизнеса «Акрон Холдинга» уже активно используют платформу PIX BI. Внедрение аналитики позволило подразделениям оперативно работать с данными, принимать обоснованные решения и повышать эффективность процессов.

К середине 2025 г. компания планирует распространить практику аналитики на все 15 направлений, охватив полный спектр бизнес-процессов. Кроме того, предполагается увеличить количество пользователей PIX BI в два раза, что позволит сделать аналитические инструменты доступными для большей части сотрудников.

«Интерактивный анализ данных показал свою эффективность еще на примере внедрения зарубежного решения в структуре продаж, и когда мы начали масштабный проект по управлению данными в компании, то искали решение, которое будет, с одной стороны, простым для любого бизнес-пользователя, а с другой – функциональным и постоянно развивающимся. Вместе с коллегами из PIX Robotics и BI Consult мы успешно прошли этапы пилота и первых внедрений, и уже видим позитивную обратную связь от обычных пользователей. Так что в следующем году нас ожидает большой объем работы. В том числе в рамках расширения работы с экосистемой PIX. Так, мы уже запустили пилотный проект по роботизации HR-задач на базе PIX RPA», — сказал Владимир Руденко, генеральный директор ИТ-компании ГК «Акрон Холдинг».

«Self-service-подход, который заложен в основe PIX BI, открывает все возможности для легкого погружения любого специалиста без опыта в ИТ. Это крайне важно при масштабной цифровизации такого крупного предприятия, как «Акрон Холдинг». Нам как вендору также предстоит большой пласт работы по дальнейшему развитию системы. Обратная связь от клиентов и партнеров становится большим подспорьем для улучшения PIX BI», — сказал Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI, компания PIX Robotics.