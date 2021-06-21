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Fast Data Быстрые данные для событийной аналитики

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


Олег Баранов, «Неофлекс»: Крупным банкам нужны не готовые ИТ-продукты, а помощь в создании сложных решений 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
31.05.2021 Елена Лукутина -

Бизнес полюбил собственную разработку, но для прорыва нужны внешние ИТ-команды

 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
08.05.2021 Иван Окопный -

BI-инструменты стали доступнее из-за повышения разнообразия и интенсивности возникновения данных

 1
02.11.2020 «Неофлекс» будет развивать кадровый ИТ-резерв совместно с ВГТУ 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
09.07.2020 «Неофлекс» открыла центр разработки в Пензе 1
20.01.2020 Аналитика в режиме реального времени 1
20.02.2019 Собери свою СХД: как бизнес экономит на больших данных 2
03.08.2018 EasyData стала официальным поставщиком коммерческой версии СУБД VoltDB в России 1
08.12.2017 Western Digital обновила портфолио встраиваемых флеш-накопителей iNAND 2
28.03.2017 Oracle Stream Analytics: платформа для анализа возможностей бизнеса «на лету» 2
11.12.2014 Экономика больших данных: способы монетизации 1
06.05.2013 Доход EMC в первом квартале 2013 г. вырос на 6% 1
03.04.2013 Вышел Oracle Event Processing for Oracle Java Embedded 2

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Fast Data и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 256 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1133 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 58 2
Google LLC 12648 2
Western Digital Corporation - WDC 587 2
Amazon Inc - Amazon.com 3264 2
Apple Inc 13113 2
Softline - Софтлайн 3714 2
Oracle Corporation 7067 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 2
VK - Mail.ru Group 3598 2
Крок - Croc 1961 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1434 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 338 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 209 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 982 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 546 1
Selectel - Селектел 540 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 318 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
Эвотор - Evotor 230 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 219 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 345 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 428 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
РТИ 155 1
SanDisk 342 1
Код Безопасности 806 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 183 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 351 1
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 1
Ramax - Рамакс 138 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1971 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1622 1
СДМ-Банк 73 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Barclays 122 1
ВТБ Страхование 61 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 88 1
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 1
Cotton Way - Коттон Вэй 8 1
Кредит Европа банк - Икано Банк - Икано Финанс 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 1
Газпром ПАО 1489 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1509 1
Coursera 65 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3290 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3867 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5411 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 970 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 405 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 24 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7838 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6526 7
DevOps - Development и Operations 1226 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5612 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10164 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8610 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10621 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6463 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2608 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3165 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 783 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 412 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9377 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11745 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6240 3
Data monetization - Монетизация данных 1958 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16095 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3307 3
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2860 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13193 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8590 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6432 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22848 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14736 2
Intelligent Streaming - Streaming Analytics - Потоковая аналитика 14 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1248 2
Apache Hadoop 470 4
Neoflex Reporting 25 2
MLflow 23 2
Neoflex Active Archive 8 2
Neoflex Datagram ETL-платформа 11 2
Oracle Event Processing - Oracle Event Hub Cloud - Oracle Event-Driven Architecture Suite 7 2
Oracle Java - язык программирования 3461 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
Oracle Java Development Kit - JDK 207 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 188 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 363 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 265 1
Red Hat Ceph Storage 125 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 87 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 152 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Ingres - СУБД 17 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3547 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
SAS ModelOps 13 1
Neoflex MSA Platform 4 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
Western Digital IsoVibe 3 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 9 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 1
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5238 1
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 1
Apache Avro - система сериализации данных в рамках проекта Hadoop 7 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 15 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 23 1
Apache Parquet 19 1
Western Digital - WD iNAND EFD - embedded flash drives 2 1
Окопный Иван 6 2
Баранов Олег 18 2
Попов Сергей 166 1
Любимов Олег 57 1
Карачинский Анатолий 96 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Спиридонов Дмитрий 28 1
Генс Филипп 54 1
Оганесян Артак 31 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Осипов Константин 14 1
Платонов Сергей 13 1
Кирьянова Александра 169 1
Мельников Алексей 74 1
Нугманов Андрей 8 1
Сорокин Максим 16 1
Лавров Владимир 108 1
Спаринапти Антон 16 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Никонов Григорий 3 1
Лукутина Елена 13 1
Bergey Christopher - Берджи Кристофер 3 1
Гасилин Денис 11 1
Ромашевский Роман 5 1
Мельников Андрей 7 1
Языков Александр 3 1
Галеев Артур 13 1
Буслов Евгений 4 1
Валиотти Николай 9 1
Буканов Дмитрий 9 1
Кочергин Сергей 1 1
Маркова Светлана 43 1
Колосов Александр 24 1
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 1
Goulden David - Гульден Дэвид 15 1
Нагайцев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1713 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 3
Европа 24933 3
Африка - Африканский регион 3637 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 930 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 725 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 2
ЮАР - Йоханнесбург 52 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3564 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2281 1
Саудовская Аравия - Королевство 665 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1680 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1936 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1132 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1669 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 727 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 1
Азия - Азиатский регион 5908 1
Беларусь - Белоруссия 6271 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8529 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3453 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4468 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Германия - Федеративная Республика 13186 1
Ближний Восток 3146 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 677 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2467 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21534 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5091 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11257 2
Образование в России 2778 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12264 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2413 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8045 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1763 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3121 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10279 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5555 1
Всероссийская перепись населения 189 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6143 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6490 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2667 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 795 1
Английский язык 7021 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1703 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6632 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5587 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8903 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6153 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1714 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 723 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1722 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2704 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1277 1
Металлы - Золото - Gold 1246 1
FT - Financial Times 1291 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8593 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3944 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 190 1
CNews Fast рейтинг 54 1
Counterpoint Research 109 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Gartner - Гартнер 3654 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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