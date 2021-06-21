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Fast Data Быстрые данные для событийной аналитики
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 22
Fast Data и организации, системы, технологии, персоны:
|Окопный Иван 6 2
|Баранов Олег 18 2
|Попов Сергей 166 1
|Любимов Олег 57 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Спиридонов Дмитрий 28 1
|Генс Филипп 54 1
|Оганесян Артак 31 1
|Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
|Осипов Константин 14 1
|Платонов Сергей 13 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Мельников Алексей 74 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Сорокин Максим 16 1
|Лавров Владимир 108 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Никонов Григорий 3 1
|Лукутина Елена 13 1
|Bergey Christopher - Берджи Кристофер 3 1
|Гасилин Денис 11 1
|Ромашевский Роман 5 1
|Мельников Андрей 7 1
|Языков Александр 3 1
|Галеев Артур 13 1
|Буслов Евгений 4 1
|Валиотти Николай 9 1
|Буканов Дмитрий 9 1
|Кочергин Сергей 1 1
|Маркова Светлана 43 1
|Колосов Александр 24 1
|Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 1
|Goulden David - Гульден Дэвид 15 1
|Нагайцев Александр 1 1
|FT - Financial Times 1291 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.