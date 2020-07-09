«Неофлекс» открыла центр разработки в Пензе

«Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, объявил об открытии филиала и центра разработки в Пензе. Директором филиала назначен Сергей Кочергин, имеющий 25-летний опыт работы в банковской отрасли и более чем 10-летний опыт руководства региональным филиалом крупного федерального банка.

Первостепенной задачей нового центра разработки станет создание команды экспертов, которая будет развивать и наращивать экспертизу «Неофлекс» по следующим направлениям: разработка микросервисных приложений и приложений потоковой обработки данных; разработка сложного ПО с использованием технологий Fast Data; построение систем отчетности на основе технологий Big Data; DevOps; фронт-офисные решения; интеграционные решения и сервисно-ориентированная архитектура.

Для «Неофлекс» имеет большое значение становление молодых ИТ-кадров, поэтому планируется создание учебного центра, что предполагает сотрудничество с профильными вузами Пензы. В «Неофлекс» уверены, что деятельность нового центра разработки будет способствовать совершенствованию регионального ИТ-кластера, что в результате создаст новые уникальные возможности профессионального развития для ИТ-специалистов региона.

В новом центре разработки «Неофлекс» созданы все условия работы по корпоративным стандартам компании, обеспечен доступ к корпоративной ИТ-инфраструктуре, сотрудникам предоставляются широкие возможности обучения, карьерного и профессионального развития, расширенный социальный пакет. Планируется, что к концу 2020 г. численность сотрудников пензенского центра разработки «Неофлекс» должна достигнуть более 50 человек.

«Одна из главных задач – расширение кадрового потенциала компании в связи с ростом количества реализуемых проектов, а также, предоставление новым сотрудникам возможности работать с трендовыми технологиями на масштабных ИТ-проектах. Есть все основания рассчитывать, что «Неофлекс» сможет стать лидером привлечения высококлассных и перспективных специалистов на ИТ-рынке Пензы, как в силу качества решаемых задач, так и в силу высокого уровня внутренней корпоративной культуры, условий для карьерного и профессионального развития сотрудников», – отметил Сергей Кочергин, директор филиала компании «Неофлекс» в Пензе.