Neoflex Active Archive


УПОМИНАНИЯ


Олег Баранов, «Неофлекс»: Крупным банкам нужны не готовые ИТ-продукты, а помощь в создании сложных решений 1
31.05.2021 Как объединить полторы сотни архивных систем в одну: опыт «Открытия» 1
08.05.2021 Иван Окопный -

BI-инструменты стали доступнее из-за повышения разнообразия и интенсивности возникновения данных

 1
10.09.2020 «Неофлекс» представила решение Active Archive на технологиях больших данных 1
26.08.2016 OvationData выбрала совместное решение HGST и Versity для архивирования и защиты цифровых активов 1
21.04.2016 WDC и Veritas предложили совместное облачное решение для хранения и резервного копирования данных 1
30.09.2015 HGST и Commvault представили решение по управлению данными и облачному резервированию 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Neoflex Active Archive и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 242 4
Western Digital Corporation - WDC 562 3
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 143 3
ESG - Enterprise Strategy Group 248 2
Apple Inc 12427 1
Google LLC 12082 1
Цифровые активы 140 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Commvault 176 1
Versity 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 83 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Газпром ПАО 1385 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 24 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 2
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 2
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 362 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 2
Data monetization - Монетизация данных 1761 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
DevOps - Development и Operations 999 1
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 44 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 310 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 166 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 390 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 415 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 968 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Western Digital - WD HGST Active Archive System 4 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 224 2
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
Western Digital - WD HGST HelioSeal - серия 12 1
Commvault Simpana 14 1
Murphy Barbara - Мерфи Барбара 5 2
Гузовский Денис 79 1
Окопный Иван 6 1
Баранов Олег 17 1
Галеев Артур 13 1
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 1
Меркулов Артем 1 1
Green Brian - Грин Брайан 3 1
Foster Don - Фостер Дон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 878 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 480 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Саудовская Аравия - Королевство 623 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 699 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 578 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 89 1
ЮАР - Йоханнесбург 50 1
Европа 24508 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Английский язык 6820 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 195 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Айсберг - Eisberg 185 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
Образование в России 2475 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 993 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Металлы - Золото - Gold 1181 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 200 1
