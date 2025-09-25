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ЮАР Йоханнесбург

ЮАР - Йоханнесбург

СОБЫТИЯ


25.09.2025 TSMC превращают в санкционную дубину Тайваня. По нелепому поводу ограничен экспорт чипов в ЮАР 2
Олег Баранов, «Неофлекс»: Крупным банкам нужны не готовые ИТ-продукты, а помощь в создании сложных решений 1
08.02.2023 «Роббо» расширяет присутствие в Африке 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки 1
06.08.2020 Москва впервые вошла в топ-20 в глобальном рейтинге цифровой трансформации 1
19.12.2019 G-Core Labs открыла точку присутствия сети доставки контента и хостинга в Йоханнесбурге 1
27.06.2019 Китайские хакеры взломали HPE, IBM и еще шесть крупнейших ИТ-провайдеров мира 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
02.02.2017 Ночь в объективе iPhone 7 1
31.01.2017 Российский фотограф принял участие в кампании Apple «Одна ночь, снятая на iPhone 7». Фото 1
03.09.2015 Оператор африканского рынка грузоперевозок CFR Freight выбрал видеосвязь от TrueConf 1
12.12.2014 В ЮАР выдано уже более миллиона е-паспортов 1
18.09.2014 Ford проводит конкурс Innovate Mobility Challenge Series для решения различных проблем мобильности в восьми регионах мира 2
24.06.2013 Город будущего: разнообразие концепций 1
06.06.2013 Parallels начала колонизацию Черной Африки 1
22.02.2013 Развитие цифрового телевидения создаст новые рабочие места 1
31.01.2013 Платформа BlackBerry 10 вышла в свет на двух новых смартфонах 1
30.11.2012 Москва заняла 12 место в рейтинге Networked Society City Index по уровню развития ИКТ-инфраструктуры 1
16.07.2012 Найден самый полный скелет австралопитека 1
20.06.2012 Facebook исследовал, какие места чаще всего упоминаются в соцсетях 1
19.06.2012 Южная Африка начнет кодировать телевещание за пределами страны 1
18.01.2012 Хакеры украли $6,7 млн у южноафриканского банка 1
08.08.2011 Seacom и Infinera испытали оптоволоконную сеть, способную передавать данные со скоростью 500 Гбит/c 1
27.06.2011 Курил ли Шекспир марихуану? Ученые раскопают останки драматурга 1
18.01.2011 Acer объявил первые результаты работы контакт-центра в Москве 1
17.01.2011 В Южной Африке взломали светофоры 1
23.11.2010 Российские аэропорты демонстрируют потенциал для развития услуг самостоятельной регистрации 1
06.07.2010 Дуополии на рынке ВКС пришел конец 1
16.06.2010 Barclays Capital строит ИТ-центр в Киеве с помощью EPAM Systems 1
11.05.2010 Стремительно утрачивается биологическое разнообразие Земли 1
03.03.2010 «Лаборатория Касперского»: продажи растут по всему миру, кроме Японии и Кореи 1
27.02.2010 Регистрация на авиарейсы через интернет набирает популярность в России 1
27.11.2009 IBM открыла ряд новых центров развития телеком-технологий 1
19.11.2009 «Касперский»: наш офис в ЮАР покроет почти всю Африку 1
19.11.2009 «Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Южной Африке 2
10.07.2009 Названы самые рискованные регионы для аутсорсинга 1
10.12.2007 IBM увеличит инвестиции в экономику стран Центральной и Южной Африки 1

Публикаций - 52, упоминаний - 57

ЮАР и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Apple Inc 13156 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Cisco Systems 5372 3
Neoflex - Неофлекс 257 3
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
G-Core Labs 74 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 2
Шахты 0 2
Tata Consultancy Services 75 1
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
LifeSize 52 1
BPMteam 2 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Питерская группа связистов 441 1
Infinera 40 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Парадигма 169 1
Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 25 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
Biodata IT 1 1
MultiChoice 2 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
Viziqor Solutions - Daleen Technologies - Protek Telecommunications Solutions 3 1
ИТ-Центр 1 1
SAP SE 5601 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
X Corp - Twitter 2938 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Intel Corporation 12811 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
O.R. Tambo International Airport - Международный аэропорт имени О. Р. Тамбо - ИАТА: JNB, ИКАО: FAOR 2 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Tholons 3 1
Шоуду - Международный аэропорт Пекин - Beijing Capital International Airport - BJS ZBAA 2 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Africa Innovation Centre - Африканский центр инноваций 1 1
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 1
Англиканство - Англиканская церковь 9 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
Кредит Европа банк - Икано Банк - Икано Финанс 2 1
HII Corporate - Huntington Ingalls Industries 1 1
Baxter International 2 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Газпром нефть 725 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
ФосАгро 176 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Ford 435 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Barclays 122 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Neoflex Datagram ETL-платформа 11 1
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BlackBerry OS 180 1
BlackBerry Balance 12 1
BlackBerry Q10 - QWERTY-моноблок 10 1
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LifeSize Room 7 1
LifeSize Express 4 1
LifeSize Team 2 1
LifeSize Desktop 1 1
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Ефимов Владимир 145 1
Кучугин Илья 42 1
Самошкин Дмитрий 20 1
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Шингарев Павел 22 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 2
Hydrogen sulfide - Сероводород - сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид 23 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 2
Молекула - Molecula 1102 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 1
New Scientist 1448 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
SABC - South African Broadcasting Corporation - Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie - Южноафриканская вещательная корпорация 1 1
Sunday Times 26 1
Bloomberg 1627 1
Ars Technica 450 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Datamonitor 83 1
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
TrendForce 187 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
University of the Witwatersrand - Wits University - Витватерсрандский университет - Университет Витватерсранда 8 2
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 2
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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