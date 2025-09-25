TSMC превращают в санкционную дубину Тайваня. По нелепому поводу ограничен экспорт чипов в ЮАР

Тайвань начал использовать торговлю интегральными микросхемами в качестве инструмента дипломатического давления, используя свой статус полупроводниковой сверхдержавы, пишет Ars Technica.

Во вторник, 23 сентября 2025 г., власти Тайваня объявили о введении ограничений на экспорт полупроводниковой продукции в отношении ЮАР по соображениям национальной безопасности. Теперь тайваньским поставщикам интегральных микросхем необходимо получать разрешение регулятора на вывоз продукции в эту африканскую страну.

Решение было принято после того, как Претория попыталась понизить статус представительства Тайбэя и вынудить его переехать из столицы в Йоханнесбург.

Тайвань является мировым лидером в области производства чипов. Именно там выпускаются наиболее передовые микросхемы. В первой пятерке крупнейших контрактных производителей полупроводников – две компании из Тайваня: TSMC и UMC. По данным TrendForce, в IV квартале 2024 г. на их долю суммарно приходилось более 70% от всей выручки отрасли.

Дипломатический конфликт

Формальные дипломатические отношения между Тайванем и ЮАР отсутствуют с 1997 г. Однако на территории африканского государства действует представительство Тайбэя, де факто выполняющее функции посольства. Его офисы расположены в Претории и Кейптауне, которые являются административной и законодательной столицами ЮАР.

ЮАР с 2023 г. добивается переноса главного офиса представительства Тайбэя из Претории в Йоханнесбург. Как отмечает Bloomberg, настаивать на нем власти африканского государства начали вскоре после саммита БРИКС, среди участников которого был и председатель КНР Си Цзиньпинь.

Давление на Тайвань на дипломатическом уровне со стороны Претории в последнее время усилилось. Bloomberg связывает это с приближением еще одного важного события – саммита G-20, который пройдет в Йоханнесбурге в ноябре 2025 г., который, как ожидается, посетит китайский лидер.

Перенос посольства из столицы можно рассматривать как сигнал, посылаемый ЮАР руководству КНР, с целью продемонстрировать готовность и дальше ослаблять связи с Тайванем. Именно на этом настаивают власти КНР.

Власти ЮАР отреагировали на принятые Тайванем меры, в очередной раз отметив, что отношения ЮАР с Китайской Республикой носят «неполитический» характер. Криспин Фири (Chrispin Phiri), пресс-секретарь южноафриканского МИД, заявил, что «Южная Африка является важнейшим поставщиком металлов платиновой группы, таких как палладий, необходимых для мировой полупроводниковой промышленности».

Китай обещает помочь чипами

В среду, 24 сентября 2025 г., представитель МИД КНР Го Цзякунь (Go Jiakun) раскритиковал принятые Тайбэем меры. Введенные экспортные ограничения он охарактеризовал как «умышленный шаг, нацеленный на дестабилизацию глобальной промышленности и цепочек поставок чипов и противодействие международному принципу "одного Китая" путем использования чипов в качестве оружия».

Политика «одного Китая» предполагает признание существования единственного китайского государства – статус на который претендуют Китайская Народная Республика (материковый Китай) и Китайская Республика (остров Тайвань).

Го похвалил ЮАР за решение перенести посольство Тайваня и пообещал, что КНР расширит доступ ЮАР к чипам китайского производства. Он также отметил, что тактика Тайваня «обречена на провал», так как, согласно таможенным данным, экспорт китайских чипов в ЮАР «втрое превысил объемы поставок из Тайваня» в 2024 г.

«Меры, принятые Тайванем, не окажут существенного влияния на соответствующую отрасль ЮАР и приведут лишь к обратному эффекту», – считает Го.

«Недружественным» странам приготовиться

Как рассказал Bloomberg на условиях анонимности тайваньский чиновник, Тайвань планирует «расширять использование экономической и торговой политику в дипломатических целях», отметив, что и «другие недружественные страны» могут в дальнейшем могут попасть под экспортные ограничения. Какие государства власти Тайваня относят к недружественным он не уточнил.

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что Тайвань вряд ли решиться использовать запреты на экспорт чипов в качестве инструмента достижения политических целей против США и крупных стран Европы. В то же время малые государства, с которыми у Тайваня имеются торговые отношения, возможно, будут вынуждены принять правила игры, чтобы избежать рисков утраты доступа к продукции крупнейшего в мире производителя микросхем – TSMC.