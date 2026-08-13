Индексная книга (каталог) CNews*
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Тюнин Андрей
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|«1С-Рарус» автоматизировал управление 330 жилыми домами «Группы Комфорт» 1
|20.02.2019
|Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Тюнин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 292 1
|Oracle Corporation 7078 1
|HP Inc. 5883 1
|IBM - International Business Machines Corp 9701 1
|Apple Inc 13165 1
|КСК Технологии 47 1
|BPMteam 2 1
|K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
|Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
|Парадигма 169 1
|КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
|ELMA BPM 36 1
|Camunda Platfrom - Camunda Enterprise BPM 12 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Шевцов Андрей 3 1
|Фомичев Александр 2 1
|Новиков Сергей 47 1
|Кузнецов Вячеслав 3 1
|Шингарев Павел 22 1
|Овчинников Павел 7 1
|Кучугин Илья 42 1
|Черепанова Ольга 2 1
|Щербакова Оксана 1 1
|Рудь Виктор 1 1
|Сюняева Диана 3 1
|ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
|ЮАР - Йоханнесбург 52 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166382 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.