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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тюнин Андрей

СОБЫТИЯ


13.08.2026 «1С-Рарус» автоматизировал управление 330 жилыми домами «Группы Комфорт» 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тюнин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 292 1
Oracle Corporation 7078 1
HP Inc. 5883 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Apple Inc 13165 1
КСК Технологии 47 1
BPMteam 2 1
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
Парадигма 169 1
Газпром нефть 726 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Федеральное казначейство России 1950 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26288 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4889 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 353 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5651 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25838 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8660 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10211 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36252 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12260 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1534 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6321 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 160 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7475 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24446 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2712 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6248 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7835 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8281 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 86 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9515 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1420 1
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 34 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22668 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9932 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1115 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1010 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22958 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 621 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2418 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
ELMA BPM 36 1
Camunda Platfrom - Camunda Enterprise BPM 12 1
Копаев Геннадий 16 1
Шевцов Андрей 3 1
Фомичев Александр 2 1
Новиков Сергей 47 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Шингарев Павел 22 1
Овчинников Павел 7 1
Кучугин Илья 42 1
Черепанова Ольга 2 1
Щербакова Оксана 1 1
Рудь Виктор 1 1
Сюняева Диана 3 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
ЮАР - Йоханнесбург 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 166382 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11725 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 244 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3038 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5586 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27319 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5784 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16088 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57746 1
ТЭО - технико-экономическое обоснование 59 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2544 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 76 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8497 1
Металлы - Никель - Nickel 359 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7545 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33790 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53522 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Gartner - Гартнер 3659 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
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