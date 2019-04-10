Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Сюняева Диана


УПОМИНАНИЯ


При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ» 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сюняева Диана и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Oracle Corporation 6803 2
SAP SE 5383 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 1
8728 1
Diasoft - Диасофт 985 1
Naumen - Наумен 666 1
McKinsey & Company Int 257 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 160 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
Vintage Wines SA 4 1
Digital Vision 5 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
Ростелеком 10106 1
Telegram Group 2390 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 486 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 240 1
ICL ГК 429 1
Apple Inc 12427 1
HP Inc. 5728 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 249 1
КСК Технологии 46 1
K2 - К2РУ - SourceCode 119 1
BPMteam 2 1
Парадигма 157 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
ГПБ - Газпромбанк 1143 2
Газпром нефть 650 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Почта России ПАО 2211 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Газпром ПАО 1385 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 70 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 348 1
Локотех - Локомотивные технологии 54 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Рослокомотив 1 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 76 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 161 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 348 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Федеральное казначейство России 1843 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 117 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 19 1
PEX Network - Process Excellence Network 13 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 120 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 520 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 1
DevOps - Development и Operations 999 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 149 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 6 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
Оцифровка - Digitization 4812 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2268 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Data monetization - Монетизация данных 1761 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 324 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 57 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 31 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 660 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 23 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 294 1
ByteDance - TikTok 299 1
Apple Podcasts 6 1
ELMA BPM 35 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Ершов Павел 37 1
Глазков Александр 146 1
Королев Андрей 12 1
Мельник Иван 10 1
Ступин Евгений 28 1
Реймер Денис 54 1
Кириченко Игорь 50 1
Сергиенко Дмитрий 28 1
Михалев Максим 16 1
Тарасов Александр 10 1
Пометун Андрей 1 1
Федоров Дмитрий 25 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Ведехин Игорь 33 1
Бусько Владимир 3 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Данильченко Олег 2 1
Шадаев Максут 1102 1
Степанов Евгений 32 1
Абакумов Евгений 213 1
Киреев Кирилл 11 1
Бакренко Наталья 1 1
Рудым Алексей 2 1
Елина Марина 3 1
Копаев Геннадий 16 1
Кучугин Илья 42 1
Овчинников Павел 7 1
Шингарев Павел 19 1
Бочерова Елена 38 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Новиков Сергей 45 1
Фомичев Александр 2 1
Шевцов Андрей 3 1
Тюнин Андрей 1 1
Щербакова Оксана 1 1
Черепанова Ольга 2 1
Рудь Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2616 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1384 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 578 1
ЮАР - Йоханнесбург 50 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 59 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Экономический эффект 1158 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 343 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 442 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1361 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 219 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 662 1
Металлы - Никель - Nickel 343 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 75 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Gartner - Гартнер 3592 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 549 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
CNews AWARDS - награда 534 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 154 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 82 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Kazan Digital Week 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще