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Киреев Кирилл



04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Киреев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9835 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 1
Telegram Group 2105 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 209 1
ICL ГК 396 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 136 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1898 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 300 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3799 1
Podcasts - Подкастинг 265 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1132 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 113 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 238 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12739 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3917 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1798 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5372 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11355 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 1
Apple Podcasts 6 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 20 1
ByteDance - TikTok 267 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 270 1
Бочерова Елена 32 1
Степанов Евгений 29 1
Сюняева Диана 2 1
Елина Марина 2 1
Рудым Алексей 1 1
Бакренко Наталья 1 1
Шадаев Максут 1026 1
Абакумов Евгений 206 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1392 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3168 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2983 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7602 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1352 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2533 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2042 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13848 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 146 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2148 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7714 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 629 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1229 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5963 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29656 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3685 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 715 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 136 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 68 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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