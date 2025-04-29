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Хачапуридзе Александр
УПОМИНАНИЯ
|29.04.2025
|Как создать настоящее цифровое предприятие 1
|16.04.2025
|Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
Хачапуридзе Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтярев Александр 3 2
|Галкин Николай 112 2
|Быков Александр 12 2
|Усков Владимир 5 2
|Мясников Виктор 3 2
|Тэн Марина 7 2
|Челидзе Джимшер 34 2
|Киреев Кирилл 4 2
|Таранченко Алексей 3 2
|Беляев Владислав 88 1
|Лукьянов Олег 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148426 2
|Израиль 2752 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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