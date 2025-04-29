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Хачапуридзе Александр


УПОМИНАНИЯ


29.04.2025 Как создать настоящее цифровое предприятие 1
16.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хачапуридзе Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9896 2
Diasoft - Диасофт 924 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 14 2
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 9 2
Nubes - Нубес 59 2
8443 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2044 1
ICL ГК 404 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
Северсталь Инфоком 73 1
RDN Group - РДН Групп 8 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 141 2
Кофемания 59 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 158 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 81 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3045 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12802 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21748 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1752 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 781 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7413 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16146 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 595 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24655 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16320 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10588 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25949 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3273 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 285 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 631 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1230 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4858 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 441 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 207 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4139 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 413 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3809 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1077 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 527 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3094 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 637 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3132 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11490 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 307 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 483 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1449 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 191 1
Microsoft Office 3808 1
Microsoft Windows 15882 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1012 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1371 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 596 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 298 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 12 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 461 1
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Галкин Николай 112 2
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Таранченко Алексей 3 2
Беляев Владислав 88 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148426 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9015 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5909 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 152 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7143 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5154 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 232 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4485 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 1
ESD - Electronic Software Distribution 18 1
Экономический эффект 1104 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1337 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6089 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 265 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3196 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1637 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2954 1
Металлы - Серебро - Silver 765 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174732.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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