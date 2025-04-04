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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тэн Марина



04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Тэн Марина и организации, системы, технологии, персоны:

StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 4
Diasoft - Диасофт 909 4
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 24 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 361 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1978 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
ICL ГК 396 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 102 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Picvario - Пикварио 15 1
Слайдер Презентации 10 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 1
Ростелеком 9835 1
Лента - Сеть розничной торговли 2114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 343 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 3
Федеральное казначейство России 1794 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 3
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 121 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2954 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 83 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 4 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6739 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12703 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2369 4
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 382 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11582 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1077 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 872 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6375 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 280 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2014 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 341 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3999 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6863 1
Оцифровка - Digitization 4625 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10449 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 570 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25738 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1342 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16273 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31348 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1274 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 383 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 221 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6763 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7821 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4101 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2220 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24505 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1251 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1076 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 307 4
Wiseadvice - EmplDocs 6 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 139 1
Linux OS 10128 1
Microsoft Windows 15812 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 999 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5350 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 289 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
Flickr - Фотохостинг 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 355 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 25 1
Залаев Геннадий 4 4
Сергиенко Сергей 12 4
Слышкин Василий 129 4
Александрова Екатерина 6 4
Звонарева Елена 19 4
Алимханов Тимур 5 4
Мирон София 3 3
Шадаев Максут 1026 3
Лысенко Эдуард 308 3
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Шпак Василий 230 3
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Разумовский Дмитрий 122 3
Мартынова Елена 87 3
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Фомин Сергей 19 3
Журавлев Виктор 5 3
Баканов Дмитрий 32 3
Чирков Сергей 16 3
Раскина Ирина 24 3
Спиренков Вячеслав 26 3
Шейкин Артем 36 3
Артемов Андрей 15 3
Булатов Артем 4 3
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Попов Григорий 22 1
Чернышев Александр 13 1
Хасин Евгений 20 1
Игнатьев Дмитрий 9 1
Ширинкин Анатолий 1 1
Мусиенко Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2962 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 3
Россия - ЦФО - Калужская область 996 3
Россия - ЦФО - Орловская область 327 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17637 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1489 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18920 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29656 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8800 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3593 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 51 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10075 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 291 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16552 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5584 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5963 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 136 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 646 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2050 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351170, в очереди разбора - 760800.
Создано именных указателей - 172270.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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