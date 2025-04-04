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Тэн Марина
Тэн Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Залаев Геннадий 4 4
|Сергиенко Сергей 12 4
|Слышкин Василий 129 4
|Александрова Екатерина 6 4
|Звонарева Елена 19 4
|Алимханов Тимур 5 4
|Мирон София 3 3
|Шадаев Максут 1026 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Матвеева Татьяна 105 3
|Кирюшин Сергей 83 3
|Терещенко Денис 88 3
|Хайруллин Айрат 104 3
|Ципорин Павел 102 3
|Вагизов Руслан 25 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Шпак Василий 230 3
|Немкин Антон 39 3
|Разумовский Дмитрий 122 3
|Мартынова Елена 87 3
|Херсонцев Алексей 93 3
|Фомин Сергей 19 3
|Журавлев Виктор 5 3
|Баканов Дмитрий 32 3
|Чирков Сергей 16 3
|Раскина Ирина 24 3
|Спиренков Вячеслав 26 3
|Шейкин Артем 36 3
|Артемов Андрей 15 3
|Булатов Артем 4 3
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Попов Григорий 22 1
|Чернышев Александр 13 1
|Хасин Евгений 20 1
|Игнатьев Дмитрий 9 1
|Ширинкин Анатолий 1 1
|Мусиенко Владимир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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