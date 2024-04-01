Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2024» 9 апреля 2024 г.

Россия входит в топ-10 стран мира по уровню цифровизации государственных услуг. Сейчас гражданам доступно около 1000 цифровых услуг. Из них 200 — массовые и социально значимые, остальные — региональные услуги. Более 20 услуг оказываются в проактивном режиме. Страна постепенно переходит на электронное голосование. Продолжается процесс импортозамещения.

Крупнейший государственный проект — создание «ГосТех», платформы, где будут размещены государственные информационные системы, созданные по единым правилам. Это позволит решить проблему их переиспользования и таким образом сэкономить значительные средства. Для отечественных разработчиков на платформе создается производственный конвейер и открывается маркетплейс, где будут представлены готовые продукты.

Среди докладчиков на данный момент:

Сергей Кирюшин, независимый эксперт, модератор;

Артем Шейкин, сенатор;

Антон Немкин, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Госдумы;

Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;

Артем Булатов, руководитель управления Ситуационного центра, Аналитический центр при Правительстве России ;

Сергей Сергиенко, директор Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных, Минцифры России;

Виктор Журавлев, заместитель директора Департамента цифровой трансформации и стратегического развития, Министерство спорта России;

Геннадий Залаев, заместитель директора - научный руководитель Российского государственного архива научно-технической документации;

Екатерина Александрова, Product Manager, EmplDocs;

Марина Тэн, руководитель команды Планирование производства​, «Диасофт»;

Елена Звонарева, советник министра строительства и ЖК РФ, заместитель руководителя по цифровой трансформации строительной отрасли;

Тимур Алимханов, основатель веб-интегратора StepUp;

Руслан Вагизов, директор, ICL Services;

Сергей Фомин, CEO и founder Picvario;

София Мирон, руководитель Департамента продаж, Softlogic.



Приглашаются для выступления с докладом:

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Баканов Дмитрий, заместитель министра транспорта России;

Татьяна Матвеева, начальник Управления ИКТ, Администрация Президента России;

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;

Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;

Александр, Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;

Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;

Дмитрий Разумовский, заместитель Губернатора Калужской области;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Сергей Чирков, председатель Социального фонда России;

Вячеслав Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства;

Андрей Артемов, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области;

Ирина Раскина, начальник управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт.

Основные темы конференции

Приоритеты цифровизации в госсекторе.

Как развивался процесс цифровизации в госсекторе в 2023 г..

Как изменились государственные затраты на цифровизацию.

Как решается задача импортозамещения.

Господдержка ИТ-отрасли.

Какие ГИС заработали на «ГосТех» .

Обеспечение безопасности госинформсистем.

Отечественные решения для госсектора

Практический опыт

Цифровые муниципалитеты.

Региональные цифровые проекты.

Цифровизация федерального уровня.

Как повысить эффективность госуправления.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences



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