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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вагизов Руслан

СОБЫТИЯ


30.10.2026 «Ред Софт» и ICL Services договорились о стратегическом партнерстве 1
05.09.2024 ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт 1
17.05.2024 ПАКи, новый бренд ноутбуков и кадровые вопросы – как прошла встреча разработчиков и производителей 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
03.04.2024 ICL Services расскажет об ИТ-модернизации госорганов Татарстана на конференции CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.03.2023 Создатели Astra Linux взяли на работу сотни специалистов из знаменитого проекта, убитого санкциями 3
24.01.2022 «Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0 1
21.12.2021 Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран 1
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
15.11.2019 ГК ICL представила разработки и услуги цифровизации на CNews Forum 2019 1
30.10.2019 ГК ICL представит собственные разработки и услуги по цифровизации на CNews Forum 2019 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
21.11.2018 ICL Services рассказала об ИТ-трендах в фармацевтике на CNews Forum 2018 1
01.11.2018 ICL Services расскажет об ИТ-трендах для фарминдустрии на CNews Forum 2018 1
21.03.2017 Инновационный ритейл: что взять на вооружение уже сегодня? 1
07.09.2015 Руслан Вагизов - Главное – понять, какой элемент «мобильности» необходим бизнесу 1
27.04.2015 На аутсорсинг можно отдать все, кроме управления компанией 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
26.09.2014 Руслан Вагизов - ИТ-аутсорсинг идет в банки 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Вагизов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 182 25
ICL ГК - ICL Group 517 20
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 162 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3251 5
Diasoft - Диасофт 1188 5
Microsoft Corporation 25913 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 685 3
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 3
Picvario - Пикварио 23 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 3
Navicon - Навикон 344 3
Терн ГК - Tern Group 82 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 2
ICL Astra Services - АйСиЭл Астра сервис 15 2
SAP SE 5635 2
HP Inc. 5913 2
9774 2
Ред Софт - Red Soft 1287 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1528 2
Schneider Electric 615 2
Ланит - Норбит - Norbit 434 2
Terrasoft - Террасофт 206 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 2
Ramax - Рамакс 142 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 44 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Google LLC 12843 1
ЦФТ Г- ород ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 36 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
ST - Системные технологии 75 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 11 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Интеллектуальные технологии 66 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 3
Альфа-Банк 1997 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 3
ПСБ - Промсвязьбанк 980 3
СДМ-Банк 76 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 104 2
Кредит Европа банк 67 2
Росатом - Ураниум Уан Холдинг - Uranium One Holding 2 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9160 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 621 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 71 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Bayer AG - Байер 86 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 80 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
AstraZeneca - АстраЗенека 68 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Русский Страховой Центр 9 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
АвтоВАЗ - Авто Финанс Банк - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 17 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 130 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 134 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 227 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6725 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 2
Федеральное казначейство России 1965 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 370 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 316 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 200 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5805 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5492 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2391 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5006 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 384 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 182 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3612 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13092 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1401 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18491 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 8
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1742 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7958 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2392 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36329 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8016 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28706 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34176 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5927 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12565 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14187 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3445 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8461 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24943 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1176 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13212 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10108 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13398 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9490 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6377 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30002 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3721 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13919 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3229 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4751 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 461 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 3
Управляемость - Manageability 2386 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10928 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7661 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1580 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 3
Wiseadvice - EmplDocs 8 3
Linux OS 11726 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 2
Apple Keynote 63 2
Домашние Деньги - Digital Cash 15 2
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 51 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1678 2
Terrasoft Creatio 109 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 151 1
Diasoft - Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 505 1
1С:Медицина 57 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 47 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 51 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 61 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Citrix XenMobile 21 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Tibco Spotfire 8 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 18 1
Terrasoft Creatio Studio 3 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 513 1
HP MPS Multi-vendor Services 5 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 73 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 691 1
Ред Софт - Ред Адм 157 1
ICL Partner Connect 3 1
Terrasoft Creatio Marketplace 4 1
Microsoft DAX - Microsoft Data Analysis Expressions - MS DAX 5 1
Google Android 15411 1
Apple iOS 8678 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 165 1
Microsoft Windows 10 1963 1
Кузнецов Андрей 120 3
Александрова Екатерина 6 3
Илюхин Олег 22 3
Шестаков Александр 41 3
Леушев Андрей 75 3
Аншина Марина 79 3
Патрин Максим 32 3
Бахвалов Андрей 18 3
Саввин Антон 18 3
Фомин Сергей 21 3
Сергиенко Сергей 12 3
Звонарева Елена 20 3
Алимханов Тимур 5 3
Тэн Марина 8 3
Мирон София 3 3
Залаев Геннадий 4 3
Сотин Денис 216 3
Слышкин Василий 129 3
Соловьев Алексей 97 2
Семенов Александр 169 2
Клочков Алексей 35 2
Петрушин Андрей 110 2
Шпак Василий 287 2
Федечкин Эдуард 58 2
Немкин Антон 53 2
Разумовский Дмитрий 125 2
Шальнов Олег 20 2
Мартынова Елена 90 2
Панасюк Иосиф 9 2
Костерева Катерина 15 2
Херсонцев Алексей 93 2
Зайцев Николай 32 2
Гришин Александр 33 2
Широков Михаил 3 2
Моргалюк Даниил 7 2
Журавлев Виктор 5 2
Баканов Дмитрий 36 2
Чирков Сергей 16 2
Раскина Ирина 24 2
Спиренков Вячеслав 38 2
Россия - РФ - Российская федерация 169438 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3544 6
Европа 25059 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19874 3
Россия - ЦФО - Орловская область 381 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 2
Латвия - Рига 99 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 1
Уран - планета Солнечной системы 555 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 1
Казахстан - Республика 6154 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13888 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Япония 13873 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8727 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3536 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Нидерланды - Амстердам 632 1
Великобритания - Лондон 2438 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6728 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6269 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8011 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27809 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16461 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22180 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34509 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12140 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6915 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3654 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18508 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6888 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7624 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12494 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10624 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5888 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1707 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5708 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6657 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 632 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4129 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6923 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2974 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1540 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1775 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3576 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 442 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5073 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2544 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2829 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4694 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 77 1
Автомагистраль М-11 (М11) Нева - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Санкт-Петербург 218 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5573 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 518 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 110 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 502 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner - Гартнер 3679 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4294 3
IDC - International Data Corporation 5004 2
BCG - Boston Consulting Group 119 1
Forrester Research 837 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 2
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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