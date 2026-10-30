Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вагизов Руслан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 28
Вагизов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
|Кузнецов Андрей 120 3
|Александрова Екатерина 6 3
|Илюхин Олег 22 3
|Шестаков Александр 41 3
|Леушев Андрей 75 3
|Аншина Марина 79 3
|Патрин Максим 32 3
|Бахвалов Андрей 18 3
|Саввин Антон 18 3
|Фомин Сергей 21 3
|Сергиенко Сергей 12 3
|Звонарева Елена 20 3
|Алимханов Тимур 5 3
|Тэн Марина 8 3
|Мирон София 3 3
|Залаев Геннадий 4 3
|Сотин Денис 216 3
|Слышкин Василий 129 3
|Соловьев Алексей 97 2
|Семенов Александр 169 2
|Клочков Алексей 35 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Шпак Василий 287 2
|Федечкин Эдуард 58 2
|Немкин Антон 53 2
|Разумовский Дмитрий 125 2
|Шальнов Олег 20 2
|Мартынова Елена 90 2
|Панасюк Иосиф 9 2
|Костерева Катерина 15 2
|Херсонцев Алексей 93 2
|Зайцев Николай 32 2
|Гришин Александр 33 2
|Широков Михаил 3 2
|Моргалюк Даниил 7 2
|Журавлев Виктор 5 2
|Баканов Дмитрий 36 2
|Чирков Сергей 16 2
|Раскина Ирина 24 2
|Спиренков Вячеслав 38 2
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 2
|НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.