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Бизнес ИТ в госсекторе
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ICL Services расскажет об ИТ-модернизации госорганов Татарстана на конференции CNews «Цифровизация в госсекторе 2024»

9 апреля в Москве состоится конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024», посвященная ключевым вопросам обеспечения технологической модернизации государственных услуг. Как генеральный партнер мероприятия российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) поделится с участниками собственным опытом реализации передового проекта по миграции госорганов Республики Татарстан на отечественную операционную систему Astra Linux.

Имея богатый опыт предоставления ИТ-сервисов своим заказчикам, в 2023 году ICL Services выступила новатором в области реализации государственной стратегии технологической модернизации и цифровой трансформации региона. В качестве спикера конференции директор ICL Services Руслан Вагизов расскажет, как для обеспечения цифрового суверенитета Татарстана в соответствии с Указом Президента РФ №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» компания реализует план по переводу органов власти республики на ОС российского производства.

В рамках мероприятия на выставке технологических достижений участники также смогут познакомиться с решениями ICL Services – например, продуктом Колибри-АРМ. Он управляет инфраструктурой рабочих мест по принципу «единого окна» и делает миграцию комфортной для пользователей.

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