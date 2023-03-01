Создатели Astra Linux взяли на работу сотни специалистов из знаменитого проекта, убитого санкциями

СП «Астры» и ICL

Как стало известно CNews, группа «Астра», известная разработкой линейки российских ОС Astra Linux, и ИТ-компания ICL из Татарстана создали совместную сервисную компанию ICL Astra Services для поддержки основного бизнеса «Астры». Об этом CNews рассказали представители обеих организаций.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо новой структуры, ООО «Айсиэл Астра сервис» было зарегистрировано в татарстанском селе Усады 13 февраля 2023 г. В этом же селе зарегистрировано несколько юрлиц ICL, в частности ООО «Айсиэл техно» и ООО «Айсиэл электроникс». Кроме того, именно в Усадах располагается завод ICL по производству вычислительной техники.

Учредителями новой компании выступают АО «Группа Астра» с долей в 56% и ООО «Джидиси сервисез» (юрлицо компании ICL Services) с долей в 44%. Гендиректором заявлен Руслан Вагизов — соучредитель нескольких юрлиц ICL.

«Основная цель создания ICL Astra Services — быстрое масштабирование под растущие потребности “Астры” в ресурсах, — рассказал CNews гендиректор этой группы Илья Сивцев. — В рамках совместного предприятия группа получила свыше 200 высококвалифицированных технических специалистов. Штат сформирован за счет команд ICL Services, но в дальнейшем при необходимости может быть увеличен 1 тыс. и более сотрудников, в том числе за счет привлечения внешних команд под конкретные проекты».

Фото: группа «Астра» «Астра» и ICL создали совместную сервисную компанию со штатом свыше 200 человек

Из общения CNews c Русланом Вагизовым можно было заключить, что необходимый для новой структуры кадровый ресурс освободился в ICL из-за прекращения знаменитого сотрудничества с давним партнером компании — японской Fujitsu. Напомним, весной 2022 г. Япония присоединилась к западным санкциям в отношении России на фоне начала спецоперации на Украине.

Офис новой компании находится в Казани — столице Татарстана. Работать компания будет с заказчиками из всех регионов России.

«Не путать с интегратором»

По заверению Сивцева, ICL Astra Services — это в первую очередь ресурсно-сервисная фабрика для проектов группы «Астра». «Мы не позиционируем компанию как интегратора, не вступаем в прямую конкуренцию с нашей обширной партнерской сетью, не идем в прямые продажи продуктов через новое СП, не занимаемся классическим интеграторским бизнесом и заказной разработкой, — подчеркивает он. — Как и прежде, делаем ставку на качественный и количественный рост нашей партнерской сети. И продолжим развивать программы сотрудничества с внешними интеграторами и партнерами».

Своего нового партнера — ICL Services — Сивцев считает одной из крупнейших сервисных ИТ-компаний России и отмечает, что ее команда уже имеет глубокую экспертизу по всему стеку ПО «Астры», обладая опытом в реализации проектов «любой сложности» и сопровождения гетерогенных ИТ-инфраструктур.

«Поэтому в основном ICL Astra Services будет ориентирована на создание сервисной фабрики (ресурсного хаба), которая позволит запускать в параллель множество новых сложных проектов по внедрению продуктов группы в связке с другими российскими решениями, — рассуждает топ-менеджер. — Фабрика обеспечит комплексную поддержку стека “Астры” в полном цикле — от продажи до сопровождения: пресейл, пилотирование, внедрение, масштабирование, сопровождение, развитие инфраструктуры с помощью продуктов группы».

Одной из приоритетных задач на данном направлении он называет отработку реальных сценариев применения решений «Астры» под высокими нагрузками, а также проектирование, апробацию и внедрение комплексных решений с отраслевой спецификой на базе стека группы.

«Второе бизнес-направление — увеличение спектра оказываемых услуг в части ИТ-консалтинга: от инфраструктуры до безопасности, в том числе по гетерогенным средам, — продолжает Сивцев. — В задачи СП будет входить создание таргетных предложений вокруг наших продуктов, услуг и сервисов».

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Третье направление — это, по его словам, ИТ-аутсорсинг гетерогенных ландшафтов, построенных как на ушедших с российского рынка зарубежных продуктах, так и на российском ПО различных вендоров, а также сервисное обслуживание вычислительных комплексов и формирование планов по миграции на стек «Астры» и стратегий импортозамещения.

Проект глазами ICL

По мнению Руслана Вагизова, создаваемое совместное предприятие повысит зрелость процессов R&D, внедрения и сопровождения решений, расширит портфолио сервисов «Астры». «Оно даст возможность быстрее отвечать на нестандартные запросы заказчиков, такие как, например, миграция и трансформация сложных ИТ-ландшафтов в новых условиях, ИТ-аутсорсинг гетерогенных инфраструктур», — отметил он в разговоре с CNews.

По его словам, ICL Astra Services будет поддерживать внедрение решений «Астры»: переводить клиентов на продукты группы, выполнять сложные проекты по внедрению, выстраивать комплексные решения вокруг продуктов. «У совместного предприятия стоят амбициозные цели по развитию, и мы планируем, что со временем оно будет расширяться», — заключает Вагизов.

Параметры бизнеса ICL



Согласно ее официальному сайту, группа ICL была основана в 1991 г. на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 гг. ICL входила в японскую корпорацию Fujitsu.

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ICL входит в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», где по итогам 2021 г. заняла 23 место (27 место годом ранее). Выручка группы в 2021 г. составила 18,6 млрд руб. (по результатам 2020 г. — 15,5 млрд руб.), рост выручки составил 20%.

Группа ICL занимается разработкой ПО, системной интеграцией, ИТ-аутсорсингом, а также производством компьютерной техники.

ICL Services предоставляет услуги по техподдержке оборудования и ПО, ИТ-аудиту, услуги по разработке, внедрению и сопровождению приложений, внедрению ИТ-инфраструктуры и пр.

В начале февраля 2023 г. CNews стало известно, что в ICL Services происходят массовые сокращения на фоне сворачивания проекта с Fujitsu.