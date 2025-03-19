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ICL Astra Services АйСиЭл Астра сервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.03.2025 ПАК AICL от ICL Astra Services включен в реестр российского ПО 1
06.12.2024 ICL Astra Services и KPBS заключили партнерское соглашение 2
03.12.2024 ICL Services представила два программно-аппаратных комплекса, соответствующих стандартам импортозамещения 1
27.11.2024 ICL Astra Services и Smart Technologies объявляют о сотрудничестве 2
22.11.2024 ICL Astra Services развернула виртуальную ИТ-инфраструктуру для «Медиалогии» 1
19.11.2024 ICL Astra Services развернула виртуальную ИТ-инфраструктуру для «Медиалогии» 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 2
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 1
05.09.2024 ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт 1
27.08.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 58% в первом полугодии 2024 года 1
29.07.2024 Отгрузки «Группы Астра» выросли на 64% по итогам первого полугодия 2024 года 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
31.01.2024 Отгрузки «Группы Астра» в 2023 г. достигли рекордного показателя за всю историю компании 1
01.03.2023 Создатели Astra Linux взяли на работу сотни специалистов из знаменитого проекта, убитого санкциями 2

Публикаций - 15, упоминаний - 19

ICL Astra Services и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
ICL ГК - ICL Group 481 12
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 5
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Broadcom - VMware 2610 2
Dell EMC 5180 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
ИКС 538 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
Fujitsu 2105 1
Крок - Croc 1964 1
Telegram Group 2940 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 1
Zabbix SIA - Заббикс 175 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 8 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 18 1
Открытые технологии 732 1
InterProCom - Интерпроком 57 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 273 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 2
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 2
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 258 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Программный стек 247 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 15 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 52 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 33 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 2
Red Hat libvirt 27 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 30 2
Linux OS 11533 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 2
QEMU 69 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 2
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 46 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 48 1
VictoriaMetrics 8 1
ICL Services - ЭВО ПАК - ЭВО Лайт 5 1
Smart Technologies - Smart Linux 3 1
Smart Technologies - Haribda 7 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
St.ЦОД 2 1
Apache Cassandra 61 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
ICL SDS teamRay 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Mattermost 16 1
Бородкина Елена 20 2
Воеводин Николай 3 2
Сивохин Павел 2 2
Вагизов Руслан 25 2
Арутюнова Анна 2 1
Садиров Михаил 2 1
Еремченко Юлия 1 1
Калинин Алексей 77 1
Фролов Александр 40 1
Владышев Алексей 6 1
Прянишников Николай 316 1
Ефремов Антон 21 1
Кот Олег 30 1
Сивцев Илья 174 1
Бланкет Надежда 14 1
Разин Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Япония 13807 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Латвия - Рига 99 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 82 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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