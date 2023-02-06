Российский производитель ПК увольняет сотни ИТ-специалистов

Группа компаний ICL сокращает несколько сотен ИТ-шников. Компанию покидают различные сотрудники: от специалистов техподдержки до руководителей команд. Большинство контрактов расторгается по соглашению сторон с несколькими окладами. Многих специалистов «хантят» еще до увольнения.



Пополнение на ИТ-рынке

Как стало известно CNews, российский производитель вычислительной техники ICL увольняет сотни ИТ-специалистов. Сокращения проходят в дочерней компании ICL — ICL Services (ООО «Джидиси сервисез»). Это подразделение занимается оказанием ИТ-сервисных услуг на российском и международном рынках.

В начале 2022 г. в ICL Services работали более 2,3 тыс. человек, из них около 1,2 тыс. — на международных направлениях. Как рассказал CNews заместитель генерального директора ICL и директор сервисно-продуктового кластера компании Сергей Соловьев, в 2023 г. в международной части бизнеса ICL Services останется около 600 человек, то есть половина ИТ-штата, задействованного в исполнении таких контрактов.

Среди сотрудников, подпадающих под сокращение люди разных специальностей: от специалистов технической поддержки и задач мониторинга, до экспертов в разработке и тестировании, архитекторов и руководителей проектов.

Причины сокращения и условия

По словам Соловьева, компания начала сокращать персонал из-за закрытия международных проектов. Например, с ICL прекратил работу ключевой бизнес-партнер компании — японский производитель электроники Fujitsu. «Выход крупных проектов Fujitsu ведет к сокращению объема работ и, соответственно, рабочих мест в компании», — отметил Соловьев.

Заместитель гендиректора компании также рассказал CNews, что ICL пытается заключить новые сделки, чтобы сохранить специалистов, ранее работавших с проектами Fujitsu.

По словам Соловьева, контракты, как правило, расторгаются по соглашению сторон. «Мы предоставляем дополнительную поддержку при выходе сотрудника: рекомендации, пролонгированный после расторжения трудового контракта ДМС на три месяца», — отметил Соловьев.

Как сообщает Telegram-канал «Профсоюз работников ИТ», по информации сотрудников, руководство также выплачивает два оклада и обнуляет задолженность перед компанией за обучение. У многих уходящих из компании сотрудников уже есть на руках оффер от новой компании.

Деятельность и выручка

Согласно официальному сайту, группа компаний ICL была основана в 1991 г. на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 гг. ICL входила в японскую корпорацию Fujitsu. В компаниях работает более 4 тыс. сотрудников. ICL входит в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021», где занимает 23 место (по итогам 2020 г. компания занимала 27 место). Выручка группы в 2021 г. составила 18,6 млрд руб. (по результатам 2020 г. — 15,5 млрд руб., рост выручки составил 20%).

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Группа занимается разработкой ПО, системной интеграцией, ИТ-аутсорсингом, а также производством компьютерной техники. Завод вычислительной техники ICL располагается в Татарстане, село Усады. В группу входят компании ICL Soft, ICL Системные технологии, ICL Техно, ICL Services и т.д.

По данным базы «Контур.фокус», ООО «Джидиси сервисез» (ICL Services) образована 11 ноября 2010 г. в Татарстане (село Усады). Гендиректором компании выступает Виктор Дьячков, единственный учредитель — ОАО «АйСиЭл -КПО ВС». Выручка «ДжиДиСи Сервисез» по итогам 2021 г. достигла 4,5 млрд руб. при чистой прибыли 122,1 млн руб.

ICL Services предоставляет услуги по техподдержке оборудования и ПО, ИТ-аудиту, услуги по разработке, внедрению и сопровождению приложений, внедрению ИТ-инфраструктуры и т.д.

Кадровый голод в России

Сокращение в ICL происходит на фоне дефицита ИТ-специалистов. В феврале 2021 г. в Минцифры подсчитали, что в стране не хватает от 500 тыс. до 1 млн таких кадров в различных ИТ-сферах. Ситуация усугубилась после начала специальной военной операции на Украине, так как некоторые ИТ-шники приняли решение о релокации. В то же время о приостановке или прекращении работы в России сообщили зарубежные ИТ-компании – Microsoft, EPAM, Cisco Systems, Oracle и другие. Некоторые предложили российским специалистам уехать из страны, чтобы продолжить работу.

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Отчасти избыток свободных вакансий в ИТ-отделах российских компаний — следствие их нежелания нанимать на работу новоиспеченных специалистов (джуниоров). CNews писал, что большая часть российских работодателей предпочитает видеть в числе сотрудников более опытных людей, а также не рассматривает кандидатуры тех, кто получил ИТ-образование не в университете, а дома, при помощи онлайн-курсов.