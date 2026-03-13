Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 76, упоминаний - 90
Соловьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Костин Сергей 37 26
|Барсуков Сергей 32 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 35 26
|Носенко Артем 30 26
|Урусов Виктор 157 26
|Врацкий Андрей 175 26
|Тутаев Михаил 57 26
|Касаев Сергей 28 26
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 29 26
|Виноградов Артём 29 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 34 26
|Спиридонов Иван 27 26
|Натрусов Артем 313 26
|Шадаев Максут 1210 26
|Чаркин Евгений 317 26
|Паршин Максим 323 26
|Бадалов Андрей 66 26
|Ушаков Анатолий 47 26
|Шпак Василий 279 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Козак Николай 209 26
|Мацыгин Юрий 50 26
|Белоусов Максим 109 11
|Медокс Ярослав 45 10
|Аксаков Анатолий 163 10
|Шипов Савва 102 10
|Клепиков Алексей 121 10
|Иванов Алексей 163 10
|Сергеев Сергей 179 10
|Лигачев Глеб 120 10
|Онищенко Владислав 98 10
|Евраев Михаил 266 10
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Комсомольская правда ИД 83 2
|Ведомости 1466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.