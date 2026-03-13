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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Сергей

СОБЫТИЯ


13.03.2026 Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура 2
18.09.2025 «МойОфис» и ICL Services стали стратегическими партнерами 1
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 1
05.09.2025 Крупный российский ИТ-холдинг «Т1» сменил гендиректора 1
22.07.2025 Гигантский российский ИТ-холдинг без предупреждения меняет гендиректора 1
27.06.2025 ITglobal.com расширил ИТ-инфраструктуру «АльфаСтрахование» на базе систем хранения NetApp 1
03.03.2025 «Деснол» и МИСИС запускают образовательную программу по подготовке специалистов в области управления производственными активами 1
16.12.2024 Международные эксперты отметили вклад российских программистов в развитие PostgreSQL 1
11.07.2023 «Цифра» и ЦНИИТУ договорились развивать промышленный интернет вещей в Белоруссии 1
25.04.2023 билайн бизнес запустил рекламную платформу для продвижения в канале ритейл-медиа 1
06.02.2023 Российский производитель ПК увольняет сотни ИТ-специалистов 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
10.08.2022 «Билайн» купил платформу интернет-рекламы стимостью $23 млн 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
25.05.2022 «Т1» увеличила выручку в полтора раза 1
19.05.2022 Группу «Т1» возглавил Игорь Калганов 1
19.05.2022 В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru 2
17.02.2022 Группа «Т1» стала членом ассоциации «Руссофт» 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 2
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1

Публикаций - 76, упоминаний - 90

Соловьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 45
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 36
МегаФон 10742 31
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 27
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 27
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 26
UIPath 119 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Газинформсервис - ГИС 496 26
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 13
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 12
Т1 Иннотех 213 12
ICL ГК - ICL Group 481 9
Рексофт - Reksoft 488 7
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 6
Microsoft Corporation 25775 6
9594 6
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 16 5
ИКС 538 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Fujitsu 2105 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Т1 Иннотех - Дататех 101 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 3
Телеком-защита 54 3
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 3
Ростелеком 10948 3
SAP SE 5601 3
Huawei 4677 3
Oracle Corporation 7074 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 26
Транснефть 335 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
Ингосстрах СПАО 478 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 11
Абсолют Банк 249 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
Сургутнефтегаз - СНГ 288 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 22 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 9
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 9
Zenden Group - Дом одежды 66 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 8
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 6
36,6 - аптечная сеть 96 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 5
Газпром нефть 725 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 5
Новард УК - Novard 73 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 27
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 35
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 30
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 27
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 26
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 18
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LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 7
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 26
НКТ - Р7-Офис 543 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 4
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Azure 1526 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 3
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
1С:Корпорация 57 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows 16882 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Office 365 1042 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Siemens MindSphere Product Intelligence 2 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
Siemens MindSphere Predictive Learning 1 1
Siemens MindSphere Store 2 1
Sony Bravia 251 1
Apache Zeppelin 9 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Костин Сергей 37 26
Барсуков Сергей 32 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 35 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 157 26
Врацкий Андрей 175 26
Тутаев Михаил 57 26
Касаев Сергей 28 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 34 26
Спиридонов Иван 27 26
Натрусов Артем 313 26
Шадаев Максут 1210 26
Чаркин Евгений 317 26
Паршин Максим 323 26
Бадалов Андрей 66 26
Ушаков Анатолий 47 26
Шпак Василий 279 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 209 26
Мацыгин Юрий 50 26
Белоусов Максим 109 11
Медокс Ярослав 45 10
Аксаков Анатолий 163 10
Шипов Савва 102 10
Клепиков Алексей 121 10
Иванов Алексей 163 10
Сергеев Сергей 179 10
Лигачев Глеб 120 10
Онищенко Владислав 98 10
Евраев Михаил 266 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Европа 24964 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Япония 13807 2
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 120 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Казахстан - Республика 6048 1
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Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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