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Индексная книга (каталог) CNews*
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Синельников Александр

СОБЫТИЯ


17.09.2026 ГлавНИВЦ усиливает защиту госзаказчиков с помощью продуктов «Газинформсервиса» 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
09.12.2021 Российские разработчики назвали ключевые проблемы и тренды импортозамещения 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Синельников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 510 28
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
МегаФон 10896 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 665 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 804 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 26
UIPath 119 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 5
Microsoft Corporation 25842 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 523 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3153 3
ESG - Enterprise Strategy Group 270 3
Amazon Inc - Amazon.com 3298 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 2
McKinsey & Company Int 296 2
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 1
ИКС - Yadro Fab Malakhovka 3 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 50 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 41 1
DocsInBox - Доксинбокс 6 1
Luxoft - Integrity Solutions - Интегрити Солюшнс 2 1
NetApp - Network Appliance 668 1
Ростелеком 11021 1
Nutanix 114 1
Dell EMC 5204 1
Cisco Systems 5378 1
Veeam Software 345 1
Intel Corporation 12859 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 210 1
ИКС 556 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
9671 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 957 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 268 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 629 26
Транснефть 337 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 158 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 11
Абсолют Банк 250 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 10
Ингосстрах СПАО 482 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 638 10
Сургутнефтегаз - СНГ 288 10
Ингосстрах Инвестиции 22 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 9
МКБ - Московский кредитный банк 659 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 9
Zenden Group - Дом одежды 66 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 8
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 152 6
ПСБ - Промсвязьбанк 972 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 214 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 186 5
36,6 - аптечная сеть 96 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3991 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3714 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2891 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3453 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 55 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 390 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3344 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 464 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 187 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 311 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 2
МИК - Московский инновационный кластер 191 2
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 27 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии (регионы) - в том числе - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 81 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 11 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5735 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5460 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 78 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 27
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10279 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4427 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13083 26
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6300 25
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 16
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3615 14
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1943 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 839 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2536 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1545 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2920 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14077 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7558 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7935 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6666 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3338 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10810 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5333 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12384 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13784 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5315 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2604 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2909 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1774 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5711 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7301 4
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 26
НКТ - Р7-Офис 555 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 376 4
Google Android 15325 3
Apple iOS 8628 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6357 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2490 3
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1823 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Linux OS 11622 2
Microsoft Windows 16974 2
Oracle Java - язык программирования 3487 2
Microsoft Office 365 1050 2
1С:ERP Управление предприятием 858 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
1С:Корпорация 57 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 2
Microsoft Planner 2 1
ИКС - Yadro EL Suprema - Yadro EL Construct 2 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 225 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 19 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 28 1
Odoo S. A. - Odoo ERP 3 1
NetApp Active IQ 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 677 1
CTI IoT Platform - CTI IoT Engine 4 1
NetApp ONTAP 69 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1109 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 632 1
Red Hat Ansible 144 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1308 1
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 34 26
Спиридонов Иван 27 26
Натрусов Артем 317 26
Шадаев Максут 1222 26
Чаркин Евгений 318 26
Паршин Максим 323 26
Бадалов Андрей 66 26
Ушаков Анатолий 47 26
Шпак Василий 280 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 212 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 76 26
Костин Сергей 37 26
Барсуков Сергей 32 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 35 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 159 26
Врацкий Андрей 177 26
Тутаев Михаил 57 26
Касаев Сергей 28 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Белоусов Максим 109 11
Аксаков Анатолий 164 10
Шипов Савва 102 10
Клепиков Алексей 121 10
Иванов Алексей 164 10
Сергеев Сергей 179 10
Лигачев Глеб 120 10
Онищенко Владислав 98 10
Евраев Михаил 266 10
Фомичев Олег 139 10
Россия - РФ - Российская федерация 167709 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 26
Европа 25014 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8647 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 467 2
Европа Континентальная 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 1
Казахстан - Республика 6088 1
Земля - планета Солнечной системы 10893 1
Беларусь - Белоруссия 6332 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Финляндия - Финляндская Республика 3704 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1091 1
Украина 7947 1
Испания - Королевство 3845 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1785 1
Грузия 1336 1
Россия - СФО - Омская область 795 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1706 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1420 1
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