Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

Данилов Михаил


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Северный (Арктический) федеральный университет продолжает переход на российскую операционную систему от «Ред Софт» 1
28.12.2023 Как управлять корпоративным контентом и электронными документами: мнение экспертов 1
Михаил Данилов, «Ланит»: «Становится крайне важным правильный выбор архитектуры для создания СЭД» 2
05.12.2022 Как перейти от управления документами к управлению контентом 1
21.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» пройдет при поддержке «Ланит» 1
18.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 2
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 2
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 1

Публикаций - 32, упоминаний - 35

Данилов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9487 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 574 26
UIPath 106 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 26
Газинформсервис - ГИС 339 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 79 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 212 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Microsoft Corporation 24999 4
ESG - Enterprise Strategy Group 248 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 353 3
SAP SE 5368 3
Amazon Inc - Amazon.com 3078 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2220 2
McKinsey & Company Int 256 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии 94 2
NetApp - Network Appliance 643 1
Nutanix 106 1
Dell EMC 5056 1
Cisco Systems 5176 1
Veeam Software 322 1
Intel Corporation 12388 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 159 1
ИКС 353 1
IBM - International Business Machines Corp 9498 1
8654 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Крок - Croc 1789 1
Red Hat 1332 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 316 1
Ланит - Норбит - Norbit 387 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 28
РЖД - Российские железные дороги 1954 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 26
Транснефть 316 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 128 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 11
Лента - Сеть розничной торговли 2199 11
Абсолют Банк 237 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 10
Ингосстрах СПАО 441 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 508 10
Сургутнефтегаз - СНГ 277 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 246 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1730 9
МКБ - Московский кредитный банк 600 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 8
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 21 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 183 6
ПСБ - Промсвязьбанк 878 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 6
Ренессанс Страхование 168 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2926 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12341 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2781 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 301 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3215 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3471 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2637 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1673 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 338 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2074 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 356 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 174 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4683 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1249 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 254 2
МИК - Московский инновационный кластер 149 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5063 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5134 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4593 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3277 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6159 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 283 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1577 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 713 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2335 26
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 155 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11813 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3389 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4570 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5671 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 18
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1419 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3270 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13024 12
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2139 9
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 698 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11608 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7060 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10958 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 577 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9838 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7888 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1303 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13113 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2620 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5536 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12057 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5689 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4733 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7262 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7030 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 621 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4048 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12582 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 5
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 181 26
НКТ - Р7-Офис 432 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 318 4
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 133 4
Google Android 14420 3
Apple iOS 8045 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1898 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5587 3
Oracle Java - язык программирования 3267 2
Microsoft Office 365 964 2
1С:ERP Управление предприятием 659 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
Linux OS 10546 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1407 2
Минцифры РФ - Госключ 172 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 2
1С:Корпорация 49 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 91 2
Microsoft Windows 16065 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
NetApp ONTAP 66 1
Red Hat Ansible 119 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1260 1
Intel x86 - архитектура процессора 1938 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 751 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 586 1
Terrasoft Creatio 97 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Ланит DocsHouse 4 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 109 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1106 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 191 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 83 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 87 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
Виноградов Артём 28 26
Тавадзе Марина 28 26
Натрусов Артем 296 26
Шадаев Максут 1088 26
Чаркин Евгений 300 26
Паршин Максим 320 26
Бадалов Андрей 66 26
Ушаков Анатолий 42 26
Шпак Василий 248 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 178 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 73 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 33 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 133 26
Врацкий Андрей 147 26
Тутаев Михаил 55 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 27 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Спиридонов Иван 26 26
Белоусов Максим 109 11
Сергеев Сергей 156 10
Аксаков Анатолий 158 10
Шипов Савва 102 10
Клепиков Алексей 119 10
Иванов Алексей 146 10
Лигачев Глеб 102 10
Онищенко Владислав 98 10
Евраев Михаил 263 10
Фомичев Олег 139 10
Россия - РФ - Российская федерация 151888 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7868 3
Европа 24473 3
Казахстан - Республика 5708 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 2
Беларусь - Белоруссия 5919 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 427 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Украина 7711 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1644 1
Грузия 1266 1
Земля - планета Солнечной системы 10520 1
Россия - СФО - Омская область 711 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1474 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
Испания - Королевство 3744 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1584 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1194 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 967 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1271 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 526 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 860 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 479 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 575 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7650 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6045 26
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 741 26
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2015 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 433 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14486 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8358 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4313 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6472 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10311 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6093 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 961 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 588 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8092 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3281 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10364 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8077 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5840 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2849 3
Аудит - аудиторский услуги 2904 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 958 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4145 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 421 2
Экономический эффект 1146 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 845 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3237 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3068 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1328 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5128 2
Комсомольская правда ИД 67 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 3
IDC - International Data Corporation 4927 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3387 2
Gartner - Гартнер 3587 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Forrester Wave 45 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 747 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 144 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 638 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 503 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1167 26
CNews AWARDS - награда 531 26
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 1
Docflow 147 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще