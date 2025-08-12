Получите все материалы CNews по ключевому слову
Данилов Михаил
УПОМИНАНИЯ
Данилов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Артём 28 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Натрусов Артем 296 26
|Шадаев Максут 1088 26
|Чаркин Евгений 300 26
|Паршин Максим 320 26
|Бадалов Андрей 66 26
|Ушаков Анатолий 42 26
|Шпак Василий 248 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Козак Николай 178 26
|Мацыгин Юрий 50 26
|Соловьев Сергей 73 26
|Костин Сергей 36 26
|Барсуков Сергей 31 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 33 26
|Носенко Артем 30 26
|Урусов Виктор 133 26
|Врацкий Андрей 147 26
|Тутаев Михаил 55 26
|Касаев Сергей 27 26
|Романов Кирилл 31 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 28 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 27 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Белоусов Максим 109 11
|Сергеев Сергей 156 10
|Аксаков Анатолий 158 10
|Шипов Савва 102 10
|Клепиков Алексей 119 10
|Иванов Алексей 146 10
|Лигачев Глеб 102 10
|Онищенко Владислав 98 10
|Евраев Михаил 263 10
|Фомичев Олег 139 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.