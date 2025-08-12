Данилов Михаил

Как перейти от управления документами к управлению контентом 1

Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 2

Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1

Каким будет цифровой банк через несколько лет 1

О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1

Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1