Получите все материалы CNews по ключевому слову
РОСЭУ ИНКО Ассоциация Разработчики и операторы систем электронных услуг
Ассоциация "Разработчики и Операторы Систем Электронных Услуг" (Ассоциация "РОСЭУ") объединяет более 20 профессиональных участника рынка электронных услуг в России, занимается разработкой нормативно-правовых документов и регламентов, независимой аналитикой, экспертизой и оценкой регулирующего воздействия законопроектов в сфере электронных услуг, а также является площадкой для диалога между бизнесом и государством, организуя регулярные встречи и круглые столы по темам электронного документооборота и применения электронной подписи.
РОСЭУ ИНКО Ассоциация и организации, системы, технологии, персоны:
|Малинин Юрий 11 7
|Бондаренко Михаил 55 3
|Афанасьев Дмитрий 19 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Маслов Юрий 10 2
|Лазовская Анна 5 2
|Романов Кирилл 31 2
|Попов Евгений 8 2
|Лабуцкая Анастасия 4 2
|Тарасов Виталий 45 2
|Миклашевич Анатолий 2 2
|Машурин Сергей 20 1
|Козлов Константин 15 1
|Агапов Иван 17 1
|Давыдова Анна 5 1
|Апарина Елена 3 1
|Урывская Лидия 7 1
|Новиков Федор 4 1
|Рощин Алексей 8 1
|Чепа Алексей 2 1
|Путин Владимир 3223 1
|Вайнберг Александр 1 1
|Гришанова Ирина 27 1
|Шадаев Максут 1029 1
|Рыжак Николай 10 1
|Савельев Дмитрий 10 1
|Альшевских Андрей 6 1
|Белова Ирина 6 1
|Глебова Любовь 5 1
|Акимов Роман 5 1
|Поклонская Наталья 1 1
|Пискарев Василий 10 1
|Михайлов Владимир 38 1
|Климов Андрей 73 1
|Шхагошев Адальби 3 1
|Исаев Андрей 22 1
|Комлев Николай 100 1
|Мельниченко Олег 4 1
|Афанасьева Елена 3 1
|Кирюшкин Сергей 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11287 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.