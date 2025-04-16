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РОСЭУ ИНКО Ассоциация Разработчики и операторы систем электронных услуг

РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг

Ассоциация "Разработчики и Операторы Систем Электронных Услуг" (Ассоциация "РОСЭУ") объединяет более 20 профессиональных участника рынка электронных услуг в России, занимается разработкой нормативно-правовых документов и регламентов, независимой аналитикой, экспертизой и оценкой регулирующего воздействия законопроектов в сфере электронных услуг, а также является площадкой для диалога между бизнесом и государством, организуя регулярные встречи и круглые столы по темам электронного документооборота и применения электронной подписи.


16.04.2025 CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по КЭДО от «1С» 1
24.09.2024 Эксперты обсудят ЭДО и автоматизацию в российском ритейле на онлайн-конференции 1
07.02.2024 «СберКорус» вступил в ассоциацию РОСЭУ 3
15.01.2024 «Монополия», «Контур» и MedPoint24 запустили полный цикл ЭПЛ с дистанционным медосмотром 1
28.12.2023 Как управлять корпоративным контентом и электронными документами: мнение экспертов 2
22.12.2023 К 2025 г. доля электронного документооборота в транспортной отрасли достигнет 29% ― «СберКорус» 2
30.08.2023 TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями 2
Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис» 1
28.04.2023 Раис Ахкямов, ELMA: Мы переосмыслили СЭД и создали единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД 2
27.04.2023 «Ланит» вступил в Ассоциацию РОСЭУ 3
15.06.2022 TerraLink xDE обновлен до версии 3.24 2
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
18.01.2021 «Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге 2
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров 1
10.03.2020 «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг 1
22.11.2018 Рынок СЭД: на пути к ЮЗЭДО 1
17.10.2017 РОСЭУ выступила информационным спонсором СNews Forum 2017 2
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 3
26.04.2017 Эксперты выступают против госмонополии на выдачу электронной подписи 1
14.04.2017 CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы» 2
11.10.2016 К роуминговому центру «Ростелекома» присоединились 23 оператора ЭДО 1
05.10.2016 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. заработает больше 2 миллиардов 1
27.07.2016 E-Com продолжает расширять карту роумингового покрытия 2
22.06.2016 «Ростелеком» запустил «Роуминговый центр» для операторов электронного документооборота 1
12.05.2015 «СКБ Контур» реализовал роуминг с Synerdocs и Edisoft 1
04.04.2014 «Сервионика» поддержит развитие электронного документооборота в России 2

Публикаций - 26, упоминаний - 42

РОСЭУ ИНКО Ассоциация и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1097 6
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 227 4
Ростелеком 9860 3
Directum - Директум 1110 3
Ростелеком - РТЛабс 180 3
Такском - Taxcom 242 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 179 3
Корус Консалтинг ГК 1239 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 119 2
TerraLink - ТерраЛинк 283 2
SAP SE 5317 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 142 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 466 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Аргос НПФ 8 1
Такснет - Taxnet 9 1
Тензор 108 1
Электронный экспресс 13 1
Газинформсервис - ГИС 299 1
Telegram Group 2129 1
Теко НПК 430 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
НТСсофт - NTSsoft 3 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Арциус - МедПоинт24-лаб - MedPoint24 5 1
ИИТ - Институт информационных технологий 4 1
1С - CISLink - Сислинк 12 1
8382 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 210 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 33 1
Монополия ГК 10 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 130 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Федеральное казначейство России 1800 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 63 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 319 1
ЛДПР 106 1
Единая Россия - Политическая партия 297 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 24
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 10
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2114 9
Электронный документ - Electronic document 1476 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 6
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 344 5
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 418 4
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 313 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10304 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 4
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 207 4
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 132 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1745 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 3
Маркировка - Marking 1103 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1685 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4341 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4578 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4471 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16240 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1197 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1769 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2222 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 2
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 310 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 792 1
G2B - Government-to-Business - Правительство бизнесу 16 1
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 47 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 335 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1301 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 135 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 290 6
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 10 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 2
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5368 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 39 2
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 42 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 225 1
Microsoft Office Word 830 1
Такском Файлер 10 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 400 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3276 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 78 1
Айтеко i-Конто 12 1
Минцифры РФ - Госключ 155 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 29 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 480 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 25 1
ELMA 365 Low-code BPM 117 1
ELMA 365 ECM 10 1
InfoTeCS - ViPNet Client 90 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 26 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 11 1
Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 15 1
Монополия ГК - Monopoly.Online 10 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
Малинин Юрий 11 7
Бондаренко Михаил 55 3
Афанасьев Дмитрий 19 2
Горелов Дмитрий 61 2
Маслов Юрий 10 2
Лазовская Анна 5 2
Романов Кирилл 31 2
Попов Евгений 8 2
Лабуцкая Анастасия 4 2
Тарасов Виталий 45 2
Миклашевич Анатолий 2 2
Машурин Сергей 20 1
Козлов Константин 15 1
Агапов Иван 17 1
Давыдова Анна 5 1
Апарина Елена 3 1
Урывская Лидия 7 1
Новиков Федор 4 1
Рощин Алексей 8 1
Чепа Алексей 2 1
Путин Владимир 3223 1
Вайнберг Александр 1 1
Гришанова Ирина 27 1
Шадаев Максут 1029 1
Рыжак Николай 10 1
Савельев Дмитрий 10 1
Альшевских Андрей 6 1
Белова Ирина 6 1
Глебова Любовь 5 1
Акимов Роман 5 1
Поклонская Наталья 1 1
Пискарев Василий 10 1
Михайлов Владимир 38 1
Климов Андрей 73 1
Шхагошев Адальби 3 1
Исаев Андрей 22 1
Комлев Николай 100 1
Мельниченко Олег 4 1
Афанасьева Елена 3 1
Кирюшкин Сергей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14259 1
Беларусь - Белоруссия 5779 1
Европа 21871 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 558 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2791 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4028 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8168 7
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6282 5
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 392 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6040 4
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 310 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 723 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7849 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10039 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 367 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 620 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10109 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3073 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2230 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2932 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 89 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 378 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6059 1
Энергетика - Energy - Energetically 5189 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7949 1
Паспорт - Паспортные данные 2565 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4939 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 400 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 934 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11287 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2054 1
День молодёжи - 27 июня 923 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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