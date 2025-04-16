РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг

Ассоциация "Разработчики и Операторы Систем Электронных Услуг" (Ассоциация "РОСЭУ") объединяет более 20 профессиональных участника рынка электронных услуг в России, занимается разработкой нормативно-правовых документов и регламентов, независимой аналитикой, экспертизой и оценкой регулирующего воздействия законопроектов в сфере электронных услуг, а также является площадкой для диалога между бизнесом и государством, организуя регулярные встречи и круглые столы по темам электронного документооборота и применения электронной подписи.