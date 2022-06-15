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TerraLink xDE обновлен до версии 3.24

Компания TerraLink, член Ассоциации РОСЭУ, сообщает о выпуске новой версии платформы для обеспечения юридически-значимого электронного документооборота TerraLink xDE 3.24. Пакет обновлений включает усовершенствования функциональности продукта, которые расширяют возможности при работе с первичными документами в учетной системе. Об этом CNews сообщили представители TerraLink.

Пользователям теперь доступны уведомления о событиях документооборота в электронной почте или Telegram, обмен УПД и УКД с функциями для посреднических операций, автоматическое определение основного ящика контрагента при работе с несколькими операторами, дополнительные настройки при работе с автофактурированием и предзаполнением MIGO/MIRO. Последующие релизы продукта будут дополнены функциональностью по поддержке работы с ЭТрН и МЧД.

Глобальные изменения накладывают определенные ограничения на возможности обновления учетных систем иностранных вендоров для российских компаний, а также на закупку новых лицензий на интеграционные компоненты, чего зачастую требует регулярное обновление и расширение законодательства России по ЭДО. В этих условиях не обязательно останавливать проекты по развитию и автоматизации процессов электронного документооборота, особенно, если планировалась интеграция ЭДО с учетной системой и автоматизация обработки первички. Установка TerraLink xDE в инфраструктуре компании не потребует приобретения новых дополнительных лицензий от вендора или обновления ERP-системы.

Основные обновления, реализованные в рамках новой версии TerraLink xDE 3.24:

Оповещения пользователей о событиях документооборота. Для интеграционного модуля продукта реализована возможность получения уведомлений о различных событиях документооборота и обмена приглашениями по электронной почте, в мессенджере Telegram, а также в виде всплывающих сообщений на веб-портале.

Обмен УПД и УКД с функциями для посреднических операций. Для функционирования системы прослеживаемости ФНС России расширила возможности использования УПД и УКД дополнительными функциями СвРК и СвЗК (документы, включающие в себя сведения о факте реализации или закупке комиссионером), а также СвИСЗК и СвИСРК (документы о согласии). TerraLink xDE поддерживает возможность обмена УПД с данными функциями СвРК, СвЗК, а также УКД с функциями СвИСРК, СвИСЗК через сервис Контур.Диадок. В следующих релизах будет добавлена поддержка и через сервисы других операторов ЭДО.

Расширения для работы с функционалом автофактурирования, предзаполнения транзакций MIGO/MIRO, локального подписания, связывания с бизнес-объектом SAP, интеграции с SAP UTD. Модуль TerraLink xDE предоставляет возможность отключать стандартные проверки при проведении операций фактурирования и добавлять проектные, фильтровать список сертификатов для локального подписания по требованию и другие, чтобы у пользователей была возможность устанавливать собственные гибкие настройки при проведении автоматической проверки или обработки документов.

Автоматическое определение основного ящика контрагента. Для случаев отправки контрагенту приглашений через нескольких операторов ЭДО в модуле TerraLink xDE разработан механизм автоматического определения приоритетного оператора. Оператор ЭДО, ответ от которого поступил в первую очередь, автоматически назначается оператором по умолчанию для данного контрагента, что позволит сэкономить время сотрудника на установку вручную необходимых параметров для документооборота.

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В рамках версии TerraLink xDE 3.24 осуществлен переход на версию платформы разработки ПО .NET 6.0.

Согласно дорожной карте развития продукта в планах на IV квартал 2022 г. запланирован выпуск обновлений с поддержкой функционала для работы с электронными транспортными накладными и машиночитаемыми доверенностями. Модуль TerraLink xDE будет дополнен возможностью формирования XML-файлов титулов ЭТрН, а также интерфейсом для просмотра, подписания, отклонения и выгрузки транспортных документов. Для работы с МЧД продукт будет поддерживать функциональность создания и регистрации электронных доверенностей, хранения сведений о них и получения информации о статусе, отмене действия.

Переход на новую версию TerraLink xDE 3.24 уже доступен всем текущим и новым клиентам. В рамках действующего до 1 июля 2022 г. спецпредложения, лицензии на модуль TerraLink xDE для SAP и первый год технической поддержки данных лицензий предоставляются бесплатно.

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TerraLink xDE – интеграционная платформа для организации ЮЗЭДО. Соединяет внутренний контур учетных или СЭД-систем, с внешним — операторами ЭДО и другими сервисами без существенных доработок. Решение позволяет реализовать одновременный обмен документами через нескольких операторов электронного документооборота.

TerraLink предоставляет услуги консалтинга и внедрения решений для бизнеса, включая решения для управления корпоративным контентом и автоматизации бизнес-процессов, управления ресурсами предприятия, а также услуги создания и поддержки ИТ-инфраструктуры для взаимодействия и коммуникаций. Член Ассоциации РОСЭУ.

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