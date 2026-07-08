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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197293
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Салих Денис

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «СКБ Контур» и «Светофор Логистика» договорились о сотрудничестве в цифровизации логистической отрасли 1
24.09.2024 Эксперты обсудят ЭДО и автоматизацию в российском ритейле на онлайн-конференции 1
16.02.2023 Спрос бизнеса на ЭДО в 2022 г. вырос под влиянием трех факторов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Салих Денис и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1328 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 219 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Лента - Монетка - торговая сеть 67 1
Сушкоф и пицца - Жизньмарт 4 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 31 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1354 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2384 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61264 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 480 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13863 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2728 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 191 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9199 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35843 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 381 1
СКБ Контур - Контур.КЭДО 3 1
Белякова Ксения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164897 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4460 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47348 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8839 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21450 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 186 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 403 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57248 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8775 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12222 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5872 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7019 1
Ведомости 1441 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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