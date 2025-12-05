Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Лента Монетка торговая сеть


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.12.2025 «Группа Лента» запустила технологию подтверждения возраста покупателя с помощью Max 1
21.11.2025 Т2 расширила дистрибуцию на массовом рынке до более чем 40 федеральных сетей 2
27.08.2025 «Монетка» тестирует пекарни с технологиями искусственного интеллекта 2
20.06.2025 «Дом.ру» запустил в голосовом ассистенте игровые сценарии для детей и взрослых 1
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
24.09.2024 Эксперты обсудят ЭДО и автоматизацию в российском ритейле на онлайн-конференции 1
15.05.2024 Новая онлайн-витрина «Лента PRO» помогла увеличить товарооборот на 18% 1
13.05.2024 «Лента» ускорила сборку заказов благодаря навигации в гипермаркетах 1
08.05.2024 «Лента» трудоустроит роботов-уборщиков в новые супермаркеты 1
06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда 1
19.02.2024 «Лента» начала продавать кофе Poetti, созданный нейросетью 1
06.02.2024 «Лента» внедрила оплату через Систему быстрых платежей в сервисе доставки 1
29.01.2024 «Лента» объединила функции заказов доставки и самовывоза в одном приложении 1
18.01.2024 «Лента» перевела кассы самообслуживания на отечественное программное обеспечение 1
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 1
11.12.2023 «Лента» автоматизировала процессы ценообразования 1
05.12.2023 «Лента» внедрила модуль Upmetric в Set Retail и начала отправлять персонализированные электронные чеки 1
10.11.2023 «Лента онлайн» внедрила open-source решение Snowplow для продуктовой аналитики в реальном времени 1
06.10.2023 «Философт» готовит осеннее обновление образовательной платформы «Учебный портал» 1
09.08.2023 Caviar представил iPhone 15 «Баба Яга» в коллекции John Wick Edition 1
02.11.2022 «Сберкорус» бесплатно подключит поставщиков и производителей к ЭДО с ритейлерами и маркетплейсами 1
26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne 3
21.09.2022 Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку 1
04.07.2022 Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн 1
13.04.2022 «СберКорус» перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков 1
25.01.2021 Что такое дипфейки? 1
28.08.2020 Держатели карт «Мир» смогут получить автоматический кэшбэк в приложении «Едадил» 1
11.07.2019 «Яндекс.маркет» запустил приложение «Суперчек» для офлайн-покупок 1
13.07.2017 «Крок» модернизировала вычислительную инфраструктуру «Первого ОФД» 1
21.11.2016 Garmin превращает дисциплину в игру 1
03.06.2016 Лучшие электронные напольные весы. Выбор ZOOM 1
30.01.2015 Лучшие игры 2014 года для платформы iOS 1
26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 1
15.04.2014 ИТ помогают контролировать развитие торговой сети 1
16.10.2013 Prostor Capital инвестировал $2 млн в Smart Checkout — новый канал коммуникации с покупателями розничных магазинов 1
18.04.2013 FIT автоматизировала первый магазин Takko Fashion в России 1
11.02.2013 Тест системной камеры Fujifilm X-E1: полупрофессионал за работой 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил к интернету первые 100 точек присутствия торговой сети «Монетка» 2
14.08.2012 В Кургане стартовало «народное тестирование» связи «Мотив» 2
12.10.2011 Zynga представила собственную социальную игровую платформу - Project Z 1

Публикаций - 59, упоминаний - 68

Лента и организации, системы, технологии, персоны:

8983 6
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 193 4
Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 25 3
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 3
Yandex - Яндекс 8434 2
Ростелеком 10306 2
SAP SE 5426 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 2
Lenovo Motorola 3530 2
Garmin - Гармин 210 2
ServiceNow 93 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 245 2
Inline Group - Инлайн Груп 101 2
Google LLC 12255 2
Сервис Плюс 185 2
SPI robotics 2 1
Accentis - Акцентис 4 1
Outsorsa - Аутсорса 5 1
Withings 17 1
Upmetric Solution - Апметрик Ритейл 2 1
Hobby world - 4game - Фогейм 23 1
Юнисофт 9 1
МегаФон 9892 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
Quorum - Кворум - 130 1
Dell EMC 5092 1
Apple Inc 12628 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Крок - Croc 1814 1
Canon 1422 1
Sony 6634 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Valve Software 234 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 14
Лента - Утконос 178 12
Лента - Лента Онлайн 30 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 4
Boeing 1017 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 3
X5 Group - Перекрёсток 605 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 3
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 97 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 2
IKEA - ИКЕА 163 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Мария РА ТС - торговая сеть 23 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 2
Седьмой Континент 64 2
Казанский ЦУМ 2 2
Amway - Амвэй 15 1
Шанс ГК - ОхотАктив 12 1
Группа Союз Концерн 5 1
МилФудс - Poetti 3 1
Банана-Мама - Banana-Mama 12 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 68 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Квик-Техномир ТК 1 1
Лента - Супер Лента 10 1
Twelve Seas Capital - Twelve Seas Investment Company 5 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Велком - Мясокомбинат Павловская Слобода 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Связной ГК 1384 1
Adidas - Адидас 166 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 1
Альфа-Банк 1868 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 834 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Видеокамера - Camcorder 2326 4
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 178 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4201 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 446 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1139 3
Apple iOS 8242 5
Google Android 14679 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 4
Сервис Плюс - СуперМаг 72 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 15 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 2
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 43 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 54 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 2
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 40 1
Snowplow 1 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 29 1
Cleverics - Altevics ESM-система 8 1
PUDU Robotics 6 1
Groupe SEB - Tefal BM - Tefal Bodysignal Glass - Tefal YD - Tefal PP - напольные весы 4 1
Luxsoft - ФИТ - FIT Gestori САУРП 22 1
Nintendo Game Boy 109 1
Nintendo Land 3 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Microsoft Windows 16327 1
Apple macOS 2248 1
Apple - App Store 3008 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
Microsoft Windows XP 2419 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 1
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
Blizzard - World of Warcraft 360 1
Nvidia Quadro GPU 249 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
Чуканов Сергей 104 4
Лялеко Владимир 15 2
Подшивалов Виталий 3 2
Лаптева Марина 114 2
Шахурин Илья 2 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Бодунов Дмитрий 5 1
Русанов Валерий 1 1
Белобров Александр 6 1
Сипачев Константин 2 1
Елкин Дмитрий 6 1
Солоха Антон 1 1
Молодык Владимир 19 1
Волынец Инна 2 1
Криушин Игорь 5 1
Окара Алексей 1 1
Поршнев Альберт 4 1
Белякова Ксения 1 1
Pincus Mark - Пинкус Марк 9 1
Коптелов Андрей 116 1
Соловьев Алексей 93 1
Гришаков Максим 32 1
Таврин Иван 119 1
Кузнецов Андрей 91 1
Шарак Андрей 66 1
Абрамович Роман 46 1
Заржецкий Александр 37 1
Абрамков Александр 41 1
Фролов Александр 39 1
Кожевников Алексей 66 1
Назаров Алексей 73 1
Ручкин Алексей 2 1
Иванов Игорь 35 1
Пахомов Антон 2 1
Дмитриев Сергей 34 1
Власов Иван 37 1
Попова Мария 141 1
Серова Елена 320 1
Шагарина Наталья 3 1
Гацко Геннадий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 11
Европа 24634 7
Земля - планета Солнечной системы 10658 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Япония 13547 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 618 4
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Украина 7793 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Армения - Республика 2368 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 2
Канада 4985 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Солнечная система - Solar system 2545 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Нидерланды 3631 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 23 1
Европа Восточная 3121 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Индия - Bharat 5697 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 11
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Физика - Physics - область естествознания 2835 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 2
Металлы - Золото - Gold 1202 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
Айсберг - Eisberg 193 2
Washington Profile 142 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Fortune 210 1
EurekAlert 290 1
IGN 54 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще