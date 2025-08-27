«Монетка» тестирует пекарни с технологиями искусственного интеллекта

Торговая сеть «Монетка» тестирует пекарни с кофе-поинтами. Пилот проходит в 30 магазинах Свердловской области. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Помимо основного технологического оборудования (конвекционная и комбинированная высокоскоростная печи, автоматическая кофемашина), в пилотных магазинах установлена система «Умный пекарь», которая включает в себя камеры контроля наполненности витрин и контроля загрузки продукции в печь, а также планшет пекаря. Комплекс ежедневно формирует необходимый к выпуску объем продукции на основе заданных параметров, а также анализирует количество проданных товаров и формирует задания для сотрудника собственного производства, которые поступают на его гаджет. Кроме того, видеокамеры контролируют наполненность полки и количество заготовок, которые загружают в печи. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и снизить списания за счет выпуска необходимых объемов.

Пилотный проект проходит в 21 магазине Екатеринбурга и в девяти – в Каменск-Уральском. Покупатели могут не только приобрести готовую выпечку, но и заказать ее с помощью терминала самообслуживания. Продукт будет готов в течение семи минут. «Монетка» предлагает 39 наименований мучных изделий, которые готовят по уникальной рецептуре. Это 12 видов сытной продукции, 18 – сладкой, девять позиций – хлеб и багеты. Кроме того, здесь можно приобрести горячий кофе, в том числе капучино и латте, приготовленные на кокосовом молоке.

Директор торговой сети «Монетка» Ирина Смирнова: «Спрос на свежую выпечку и горячий кофе растет, наш новый сервис – ответ на этот тренд, который может стать одним из элементов нового ценностного предложения «Монетки». Мы тестируем сложную модель: используем маленькие печи и поддоны с подогревом, чтобы у наших покупателей была возможность в любое время попробовать горячую и свежую выпечку, приготовленную по фирменным рецептам».

Торговая сеть примет решение о масштабировании проекта в конце 2025 г.