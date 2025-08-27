Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181671
ИКТ 14113
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26085
Персоны 78119
География 2922
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Смирнова Ирина


УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 «Монетка» тестирует пекарни с технологиями искусственного интеллекта 1
10.10.2024 ИТ-резидент «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил работникам зарплаты, оказался крупным владельцем земли в Подмосковье 1
20.08.2024 Генпрокуратура требует 84 миллиона у ИТ-резидента «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил сотрудникам зарплаты 1
23.11.2023 Госзаказчик расторг многомиллионный контракт с печально знаменитой ИТ-компанией 1
14.11.2023 Все учредители ИТ-компании подали заявления о своем банкротстве после невыплат зарплат и уголовного дела против гендиректора 1
31.08.2023 Силовики завели дело против главы ИТ-компании после публикации CNews: Не заплатил миллионы рублей зарплаты 1
29.05.2023 ИТ-резидент «Сколково» с почти миллиардной выручкой не платит сотрудникам зарплаты и просит их не обращаться в суд 1
28.01.2015 Интернет вещей любит смелых 1
26.01.2015 Интернет вещей: футуристические прогнозы сбываются 1
17.12.2014 Как интернет вещей меняет мир 1
04.03.2010 Что сдерживает бум SaaS в России. Мнения экспертов 3

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Смирнова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Gost Group - ГОСТ Груп - АНсистемс 7 6
Intech 22 3
Microsoft Corporation 25019 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 2
HP Inc. 5728 1
Softline - Софтлайн 3096 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5117 1
Google LLC 12065 1
E-Style Software House 16 1
8686 1
Qualcomm Technologies 1868 1
Eaton 71 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 39 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 32 1
Softkey - Софткей 210 1
E-Style Telecom - e-Style ISP 7 1
Телематические системы 55 1
Axxerion 2 1
Telegram Group 2368 1
Ramax - Рамакс 117 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7847 4
Газпром нефть 649 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 274 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
John Deere - Джон Дир 27 1
Связной ГК 1376 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1272 1
Реалист Банк - БайкалИнвестБанк 6 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3187 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 808 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1961 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 714 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 331 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1040 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3239 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1424 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3052 1
Судебная власть - Judicial power 2365 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 747 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
ГосИнформСистемы 140 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6332 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32812 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22297 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6018 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25088 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 805 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 919 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13060 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7103 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28554 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31196 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14250 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7967 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7283 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7638 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10328 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9091 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11862 2
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 177 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2346 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3037 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11639 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1205 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21769 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12009 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21453 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4296 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7291 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 1
Умные платформы 1805 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16710 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3175 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7916 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1102 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1305 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7260 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7500 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16554 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30183 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7052 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1167 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3385 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5077 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2833 2
FreePik 1260 2
Esri GeoEvent Processor 2 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7222 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1468 1
OSIsoft PI System 14 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 1
Spotty - GPS-трекер, фитнес-трекер для собак и социальная сеть собаководов 7 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 853 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 57 1
Александров Олег 7 4
Сафин Руслан 6 4
Филь Иван 7 3
Чернавин Петр 4 3
Щербина Сергей 14 2
Сафин Ралиф 3 2
Чернецова Анна 2 2
Остапенко Евгений 2 1
Пасичнюк Евгений 1 1
Салов Антон 38 1
Наместников Юрий 40 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Матвеева Ольга 1 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Киреев Иван 37 1
Шинкаренко Павел 5 1
Глуховченко Михаил 3 1
Беспалов Александр 13 1
Мякишева Марина 84 1
Левкевич Михаил 60 1
Лещенко Олег 7 1
Коростелев Дмитрий 4 1
Мовшин Андрей 2 1
Гущин Валерий 5 1
Горбатов Кирилл 1 1
Ожогина Инна 3 1
Легкодимов Николай 3 1
Асланов Шамиль-Имам 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152419 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44847 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1372 3
Германия - Федеративная Республика 12848 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17769 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52925 1
Азия - Азиатский регион 5673 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 1
Канада 4949 1
Дания - Королевство 1313 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1801 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7891 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6958 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1784 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14560 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7699 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 137 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2952 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4831 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8127 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5343 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10405 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11477 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9333 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3697 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17006 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4223 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1302 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50118 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5173 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1237 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 481 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 612 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19754 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6062 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5149 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5129 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2466 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5697 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2212 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 658 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1882 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4580 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 862 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4639 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5875 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10336 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7157 1
Здравоохранение - Реабилитация 406 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8818 1
Ведомости 1132 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Парламентская газета 28 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 297 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
Gartner - Гартнер 3588 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
Forrester Research 827 1
Cleantech Group 1 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: