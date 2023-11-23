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Госзаказчик расторг многомиллионный контракт с печально знаменитой ИТ-компанией

ГКУ «Информационный город» расторг крупный госконтракт с компанией «Ансистемс». Недавно на ее гендиректора было заведено уголовное дело о невыплате зарплат, а все учредители компании решили стать банкротами.

Расторжение госконтракта

Как выяснил CNews, ГКУ «Информационный город» Москвы разорвало многомиллионный контракт со скандальной ИТ- компанией — «Ансистемс». Причина кроется в задержках и существенных недостатках при выполнении работ исполнителем.

Согласно порталу госзакупок, «Информационный город» расторг госконтракт на сумму 151,1 млн руб. 21 ноября 2023 г. По контракту «Ансистемс» должна была выполнить работы по развитию госинформсистемы «Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы».

В начале сентября 2023 г. госзаказчик направил «Ансистемс» письмо на имя гендиректора Петра Чернавина с перечнем недостатков, выявленных в ходе выполнения работ по контракту. Исполнителем они устранены не были. В конце сентября «Информационный город» направил повторное письмо, ответ на которое не был получен вплоть до ноября. Отметим, не так давно на Чернавина было возбуждено уголовное дело.

Причины расторжения

Среди недостатков заказчик выделил неоднократное нарушение сроков и объемов выполнения работ, а также «в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом к сроку, предусмотренному контрактом», следует из решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения госконтракта.

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Фото: © toxawww / Фотобанк Фотодженика
«Информационный город» Москвы расторг крупный ИТ-контракт

«Заказчик считает, что подрядчик уклоняется от выполнения работ по контракту», отмечается в документе. Поэтому «Информационный город» разорвал контракт с «Ансистемс».

Всего «Ансистемс» получила за свои работы 80,9 млн руб. Заключен контракт был в августе 2022 г. и должен быть исполнен к концу 2023 г.

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Работа «Ансистемс» состояла в развитии и поддержании работоспособности подсистемы сбора телеметрических и навигационных данных от бортового навигационно-связного оборудования, смонтированного на дорожно-коммунальной технике комплекса городского хозяйства Москвы.

CNews задал вопросы гендиректору Петру Чернавину о причинах просрочек и ненадлежащего исполнения работ по контракту и ожидает ответа. Также CNews обратился с вопросами и к ГКУ «Информационный город» о планах учреждения ввести какие-либо «санкции» в отношении поставщика.

Чем знаменита «Ансистемс»

В мае 2023 г. CNews писал о том, что «Ансистемс» перестала выплачивать своим сотрудникам зарплаты. ИТ-специалисты не могли получить от 200 тыс. руб. до 600 тыс. руб. В августе по этой причине на гендиректора компании Петра Чернавина было возбуждено уголовное дело.

В ноябре CNews выяснил, что все три учредителя «Ансистемс»: Олег Александров, Руслан Сафин и Ирина Смирнова подали заявление о признании себя банкротами. Их задолженность перед кредиторами перевалила за 1 млрд руб. Не остался в стороне и гендиректор «Ансистемс». В конце октября заявление о признании Петра Чернавина банкротом подала микрокредитная компания «Тендерлига». Помимо этого, Чернавин в октябре ликвидировал свое ИП.

Кристина Холупова

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