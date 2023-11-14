Все учредители ИТ-компании подали заявления о своем банкротстве после невыплат зарплат и уголовного дела против гендиректора

Все три учредителя ИТ-резидента «Сколково» подали заявление о признании себя банкротами. Их задолженность перед кредиторами перевалила за 1 млрд руб. Среди тех, кто уже более полугода ждет своих выплат, — десятки сотрудников, оставшихся без зарплаты.

Банкротства всем

Как выяснил CNews, все три учредителя ИТ-компании ООО «Ансистемс» (бренд Gost Group) подали заявление о признании себя банкротами. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражных судов Москвы.

Такому отчаянному шагу предшествовала череда громких скандалов и проблем. Так, «Ансистемс» уже более полугода задерживает выплату сотрудникам заработной платы. О том, что выплат не было и на момент выхода материала, CNews рассказал представитель «Профсоюза работников IT». Не так давно фактом невыплат зарплат заинтересовался Следственный комитет. А на гендиректора ИТ-компании Петра Чернавина было возбуждено уголовное дело.

Учредителями ООО «Ансистемс», согласно базе «Контур.фокус», выступают Олег Александров (ему принадлежит 60% долей компании), Руслан Сафин (20%) и Ирина Смирнова (20%). Александров подал заявление о признании себя банкротом в конце августа 2023 г. Сумма требований к нему составляет 1,1 млрд руб. Заявление о вступлении в дело о банкротстве в октябре подал Сбербанк. Сафин же подал заявление в октябре (сумма требований 2 млн руб.). Заявление о вступлении в дело о банкротстве подали Сбербанк и «Реалист банк».

Смирнова пошла аналогичным путем и подала заявление о признании себя банкротом в октябре. Сумма задолженности не уточняется в карточке дела. Со своими требованиями к должнику выступил тот же Сбербанк.

Не остался в стороне и гендиректор «Ансистемс». В конце октября заявление о признании Петра Чернавина банкротом подала микрокредитная компания «Тендерлига». Помимо этого, Чернавин в октябре ликвидировал свое ИП.

CNews задал вопрос Чернавину о сроках выплаты зарплат сотрудникам и о причинах подачи заявления о признании себя банкротами всеми учредителями компании, и ожидает ответа.

Уголовное дело

Уголовное дело против главы «Ансистемс» было заведено в августе 2023 г. Бизнесмена подозревают в нарушении ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

Нарушение ч. 1 этой статьи грозит принудительными работами, запретом занимать определенные должности, а также штрафом в размере до 120 тыс. руб. или лишением свободы на срок до одного года.

Деньги были

Судя по «Контур.фокусу», деньги у «Ансистемс» на выплаты зарплат все же были. Так, по итогам 2022 г. выручка компании составила 912,1 млн руб. при чистой прибыли 39,3 млн руб. Баланс составлял 1,6 млрд руб.

Фамилия одного из владельцев «Ансистемс» может показаться знакомой. Как писали «Ведомости», Руслан Сафин — это родной брат певицы Алсу и сын Ралифа Сафина — российского бизнесмена. Ралиф входил в состав Совета Федерации Федерального Собрания от Республики Алтай до 2014 г.

«Ансистемс» занималась разработкой платформенных решений для управления организациями, предприятиями и госструктурами. За годы своего существования компания регулярно участвовала в многочисленных тендерах, по результатам которых заключила более 125 госконтрактов. Их общая стоимость переваливает за 5,3 млрд руб. Крупнейший заказчик «Ансистемс» — ГКУ «Инфогород». За последние несколько лет эта организация заключила с «Ансистемс» 35 контрактов почти на 2,8 млрд руб.

«Ансистемс» выступает резидентом «Сколково».



А выплат зарплат не было

О том, что «Ансистемс» задержала выплаты зарплат своим сотрудникам на месяцы, CNews писал в мае 2023 г. Руководство «Ансистемс» просило их не обращаться в суд, чтобы «не расшатывать лодку». Сотрудники не могут получить от 200 тыс. до 600 тыс. руб. Выплаты компания начала задерживать еще с 2021 г., но тогда это не было регулярной практикой.

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Внимать просьбам начальства сотрудники «Ансистемс» не стали. И в картотеке Мосгорсуда можно обнаружить несколько десятков исков о взыскании с руководства компании невыплаченных денег. К концу 2022 г. на компанию работало около 193 человека, нескольким десяткам их которых, как писали «Ведомости», она задерживала выплаты. Бывший сотрудник «Ансистемс» сообщил изданию, что руководство компании связывает невыплату зарплат с трудностями в реализации контракта с Генпрокуратурой.

По словам финдиректора «Ансистемс» Анны Чернецовой, этот контракт был заключен в октябре 2021 г. Проект подразумевал «выполнение работ по доработке функциональности государственной автоматизированной системы правовой статистики, на которой базируется документооборот ведомства», рассказала она «Ведомостям».

Чернецова добавила, что в ходе выполнения контракта «Ансистемс» за неимением достаточного объема оборотных средств для реализации проекта привлекала «значительные кредитные средства в Сбербанке». Однако в итоге выполнение контракта было сорвано. Согласно сайту госзакупок, итоговая сумма контракта с ГПР составила 625 млн руб.

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18 августа 2023 г. Генпрокуратура отказалась от контракта с «Ансистемс» в одностороннем порядке. В документации к госконтракту сказано, что Генпрокуратура не приняла даже первые два этапа разработки, поскольку выполненные «Ансистемс» работы по ним содержали недостатки. Однако «Ансистем» не устранила их в отведенные сроки.

«На текущий момент компания всю получаемую выручку направляет на погашение накопившейся задолженности по заработной плате и необходимым расходам по обеспечению деятельности компании», — сообщала изданию финдиректор «Ансистемс».