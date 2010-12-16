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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мякишева Марина
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Публикаций - 84, упоминаний - 84
Мякишева Марина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щеголев Игорь 676 3
|Будин Алексей 20 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Аксельрод Александр 40 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Голубкова Людмила 6 1
|Якушев Михаил 15 1
|Шинкаренко Павел 4 1
|Демидов Руслан 10 1
|Курьянов Сергей 147 1
|Закрепин Евгений 45 1
|Морозов Дмитрий 15 1
|Мацкевич Дмитрий 19 1
|Романов Дмитрий 53 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Алешин Владимир 13 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Борисов Алексей 16 1
|Бутыркин Вячеслав 12 1
|Тукалевский Денис 3 1
|Лукин Глеб 13 1
|Квашук Сергей 13 1
|Трещук Андрей 21 1
|Михеев Андрей 6 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Мардер Наум 100 1
|Бойко Алексей 12 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Мирошников Борис 29 1
|Мариничев Дмитрий 21 1
|Трояновский Владимир 40 1
|Андреев Владимир 66 1
|Анохин Сергей 40 1
|Иванов Сергей 171 1
|Шилов Сергей 61 1
|Массух Илья 192 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Федоров Вадим 5 1
|Салов Антон 26 1
|Дмитриев Алексей 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763826, в очереди разбора - 667513.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763826, в очереди разбора - 667513.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru