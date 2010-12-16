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Мякишева Марина


16.12.2010 Посткризисный синдром: бизнес доверился ИТ-аутсорсерам 1
16.06.2010 Эффект новизны: "Альфа-Банк" сменил платформу 1
22.04.2010 Интеграция после слияния: "Совинтел" мигрирует на ERP "Вымпелкома" 1
22.04.2010 Как добиться наибольшей отдачи от ЦОД 1
15.04.2010 Барт Стаеленс: Современный телеком вынуждает менять стратегии развития 1
24.03.2010 Елена Александрова: СПО — это отличная база для создания бизнес-приложений 1
17.03.2010 "Казахтелеком". Новый биллинг - платформа для роста 1
15.03.2010 Дан Расмуссен: В России корпоративная телефония догоняет мир 1
11.03.2010 Поможет ли ITSM сделать бизнес эффективным? 1
04.03.2010 Что сдерживает бум SaaS в России. Мнения экспертов 1
27.02.2010 Эксперты о рынке СХД: фиксируем быстрое восстановление 1
27.01.2010 Эволюция социальных сетей: все в одном 1
19.01.2010 ГИБДД по-новому: штраф по кредитке на месте 1
17.12.2009 Специализированные САПР: не стоит выбирать то, что проще и дешевле 1
09.12.2009 Олег Шкинев: Сборка POS-терминалов в России изменит эквайринговый бизнес 1
26.11.2009 СЭД в "Августе": первое использование IRM Services в России 1
23.11.2009 Эксперты о рынке BPM: взлет на фоне спада 1
18.11.2009 Антон Антич: Нас ждет полная виртуализация 1
05.11.2009 Бюджет и закон: как выполнить требования ФЗ-152? 1
29.10.2009 Кристоф Жоанбланк: Вложения в инновации необходимы для развития 1
28.10.2009 Руслан Демидов: Достоверность информации становится принципиальным фактором успеха 1
22.10.2009 Infosecurity 2009: под страхом ФЗ о персональных данных 1
15.10.2009 Оптимизация расходов на СЭД: подрядчики знают, как сэкономить 1
06.10.2009 ИТ в рознице: кризис поставил новые задачи 1
29.09.2009 Новые возможности: Зачем бизнесу СОА? 1
21.09.2009 Вадим Мамаев: В проекте должны быть заинтересованы все стороны 1
09.09.2009 ВТБ24 создает хранилище данных: масштабы поражают 1
03.09.2009 Не только для "толстых": BI-решения идут в СМБ 1
26.08.2009 Михаил Василевский: Пора готовиться к тому, что будет после кризиса 1
24.08.2009 "ТМС групп" повышает эффективность документооборота с помощью "1С-Рарус" 1
12.08.2009 Банковские мини-офисы - наступает время полной автоматизации? 1
31.07.2009 Как оптимизировать ЦОД? Советуют эксперты 1
29.07.2009 Добавляем СЭД: как уйти от лоскутной автоматизации 1
15.07.2009 Артем Кожухов: Опыт Казахстана полезен для "электронного правительства" России 1
09.07.2009 Зачем покупать СЭД в кризис? Мнения компаний 1
25.06.2009 Михаил Эренбург: ИТ-компаниям нужно повернуться лицом к своим клиентам 1
22.06.2009 Обслуживание ERP-системы: вдвоем удобнее 1
10.06.2009 Docflow-2009: От СЭД ждут чуда 1
09.06.2009 Карлос Гарсия Рамирес: Базовый подход к СКС устарел 1
03.06.2009 Любовь Рыбакова: Ритейлеры уходят от имиджевых ИТ-проектов 1

Публикаций - 84, упоминаний - 84

Мякишева Марина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3355 9
IBM 3546 6
Microsoft Corporation 11110 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 5
Docsvision - ДоксВижн 776 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
3753 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
Рамэк-ВС 70 4
SAP SE 3216 3
Cisco Systems 2044 3
HP Inc. 2920 3
Код Безопасности 365 3
Синтерра - Synterra 565 3
ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
ELMA 106 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 2
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
SAS Institute 596 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Lenovo Motorola 1010 2
Orange S.A. 450 2
1С-Рарус 538 2
Корус Консалтинг ГК 806 2
Информзащита 423 2
Verifone 46 2
Google LLC 7158 2
Polycom - Поликом Раша 301 2
NortonLifeLock (Symantec) 780 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
Huawei 2731 2
Orange France Télécom 99 2
Казахтелеком 204 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
VMware 1829 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 108 2
Газпром ПАО 523 4
ВТБ24 583 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Алроса АК 81 2
РОСНО СК 69 2
Альфа-Банк 1126 2
Уралсиб Банк 390 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Ташир 13 1
НАЦ - Национальный аттестационный центр 15 1
Cisco Capital 12 1
SBI Group 13 1
Nike 87 1
Bentley Motors 50 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Avon - Косметическая компания 22 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Bosco di Ciliegi 5 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Русский стандарт Банк 302 1
Danone - Данон 45 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
Евросеть 889 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Связной ГК 881 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1574 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство юстиции республики Казахстан 4 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
Правительство Москвы 653 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 45 1
Правительство РФ 2206 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 107 1
Workflow - Поток работ 57 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 39 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 18 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 29 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
OpenText Documentum 191 3
Microsoft Windows 10 6652 2
IBM Cognos BI 143 2
Oracle Siebel CRM 166 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 458 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
ЭОС eDocLib 85 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Software AG ARIS 108 1
Dr.Web AV-Desk 128 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Siemens PLM Software Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 9 1
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 1
Abbyy Recognition Server 45 1
BioLink IDenium 9 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Летограф Ансамбль 2 1
Летограф Основа 9 1
Летограф Бонапарт 2 1
Microsoft Power BI 113 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Linux OS 4265 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Java - Язык программирования 1178 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 269 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Dr.Web Антивирус 194 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Microsoft Exchange 683 1
VMware vSphere 281 1
Щеголев Игорь 676 3
Будин Алексей 20 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Аксельрод Александр 40 2
Шевченко Владимир 135 2
Голубкова Людмила 6 1
Якушев Михаил 15 1
Шинкаренко Павел 4 1
Демидов Руслан 10 1
Курьянов Сергей 147 1
Закрепин Евгений 45 1
Морозов Дмитрий 15 1
Мацкевич Дмитрий 19 1
Романов Дмитрий 53 1
Баласанян Владимир 31 1
Алешин Владимир 13 1
Храмцовская Наталья 38 1
Борисов Алексей 16 1
Бутыркин Вячеслав 12 1
Тукалевский Денис 3 1
Лукин Глеб 13 1
Квашук Сергей 13 1
Трещук Андрей 21 1
Михеев Андрей 6 1
Бабинцев Василий 21 1
Мардер Наум 100 1
Бойко Алексей 12 1
Рыбакова Любовь 12 1
Мирошников Борис 29 1
Мариничев Дмитрий 21 1
Трояновский Владимир 40 1
Андреев Владимир 66 1
Анохин Сергей 40 1
Иванов Сергей 171 1
Шилов Сергей 61 1
Массух Илья 192 1
Солдатов Алексей 77 1
Федоров Вадим 5 1
Салов Антон 26 1
Дмитриев Алексей 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 16
Казахстан - Республика 2637 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 9
Германия - Федеративная Республика 3648 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 8
Европа 3766 7
Восточная Европа 1682 7
Украина 3374 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Россия - СФО - Новосибирск 1971 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Франция - Французская Республика 2130 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Австралия - Австралийский Союз 1127 3
Узбекистан - Республика 823 2
Латинская Америка 725 2
Нидерланды 976 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Индия - Республика 2175 2
Казахстан - Алматы 264 2
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - Вологда 193 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Европа Западная 615 1
США - Массачусетс 109 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 185 1
Россия - Кострома 138 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Мошенничество 53 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
Автомагистраль Москва-Нижний Новгород 2 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1991 8
IDC - International Data Corporation 2723 4
Gartner 2193 4
Forrester Research 386 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Kelly Services 16 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
Docflow 58 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
InAVation Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763826, в очереди разбора - 667513.
Создано именных указателей - 46354.
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