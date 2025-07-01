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Трофимова Полина
УПОМИНАНИЯ
Трофимова Полина и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9379 1
|Huawei 4043 1
|IBM - International Business Machines Corp 9480 1
|HP Inc. 5722 1
|1С 8542 1
|Ростелеком - Связьинвест 1708 1
|Digital Design - Диджитал Дизайн 545 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 246 1
|Fujifilm - Fuji Photo Film 331 1
|RBI 24 1
|Netgear 239 1
|Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
|Dell EMC 5054 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
|Альфа-Банк 1804 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2165 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Дмитриев Алексей 51 1
|Ананьин Алексей 84 1
|Мякишева Марина 84 1
|Корнетов Игорь 9 1
|Чумбадзе Александр 1 1
|Удалов Сергей 7 1
|Вересов Андрей 5 1
|Логвиненко Владислав 7 1
|Кочубеев Юрий 2 1
|Афанасьев Евгений 3 1
|Дудоров Иван 3 1
|Дудник Александр 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150316 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17972 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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