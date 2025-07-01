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Трофимова Полина


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 «Диджитал Дизайн» модернизировала портал бронирования номеров и услуг для дома отдыха «Торово» 1
15.09.2021 Группа RBI использует портал для контроля полного цикла строительных работ 1
27.02.2010 Эксперты о рынке СХД: фиксируем быстрое восстановление 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Трофимова Полина и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9379 1
Huawei 4043 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
HP Inc. 5722 1
8542 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 545 1
ESG - Enterprise Strategy Group 246 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 331 1
RBI 24 1
Netgear 239 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Dell EMC 5054 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
Альфа-Банк 1804 1
Лента - Сеть розничной торговли 2165 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32240 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9732 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68970 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3346 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 799 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1413 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 688 1
СХД - Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных 47 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16346 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13955 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12992 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5819 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1345 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11482 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 962 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26191 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22023 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12927 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30771 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1031 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2287 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17450 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1895 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 348 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 320 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5995 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5185 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 629 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2585 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12432 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6383 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1743 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10654 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8960 1
Blade-server - Блейд-сервер 230 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 793 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2691 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 797 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 39 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
Apple iPhone 6 4863 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 211 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
Трояновский Владимир 62 1
Дмитриев Алексей 51 1
Ананьин Алексей 84 1
Мякишева Марина 84 1
Корнетов Игорь 9 1
Чумбадзе Александр 1 1
Удалов Сергей 7 1
Вересов Андрей 5 1
Логвиненко Владислав 7 1
Кочубеев Юрий 2 1
Афанасьев Евгений 3 1
Дудоров Иван 3 1
Дудник Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150316 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17972 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11338 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 440 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2214 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3253 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5988 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5072 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49573 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6054 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2835 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53019 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5770 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7077 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5072 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2220 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 955 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2562 1
CNews TV 747 1
Intelligent Enterprise 27 1
Ведомости 1094 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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