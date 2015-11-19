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Netgear ReadyNAS серия СХД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.11.2015 Netgear представила сетевую систему хранения данных ReadyNAS 3138 3
20.11.2013 Netgear представила новую систему хранения ReadyNAS 716 3
30.07.2013 Обзор хранилища корпоративного класса NETGEAR ReadyNAS 516 5
20.03.2013 Netgear представил новое поколение сетевых хранилищ ReadyNAS 5
08.08.2012 Netgear пополнила свой портфель решений системами видеонаблюдения VueZone от Avaak 1
05.06.2012 Netgear выпустила комплекс видеонаблюдения для СМБ 2
25.04.2012 Treolan становится официальным дистрибьютором Netgear 2
07.02.2012 Продажи продукции Netgear в России в 2011 г. выросли на 200% 2
27.12.2011 Netgear выпустила новое сетевое хранилище ReadyNAS NV+ ver.2 4
14.11.2011 Netgear представила новые сетевые системы хранения для домашних пользователей и малого бизнеса 4
04.10.2011 Netgear сменила сервисного партнера в России 1
11.08.2011 Netgear открывает представительство в Санкт-Петербурге 1
16.03.2011 Количество обращений в сервисные центры Netgear в России в 2010 г. снизилось на треть 1
24.01.2011 Продажи Netgear в России в 2010 г. выросли на 106% 5
06.12.2010 Netgear представила семейство систем хранения бизнес-класса ReadyNAS Pro 5
06.12.2010 «Олди» становится субдистрибьютором Netgear 1
23.11.2010 Netgear представила новые модели мультимедиа-серверов ReadyNAS Ultra 4
23.11.2010 Продукты Netgear ReadyNAS сертифицированы на совместимость с Windows Server 2008 R2 3
03.11.2010 Netgear запустила три сервиса поддержки гибридных «облаков» 4
03.11.2010 Netgear анонсировал три сервиса облачного хранения для бизнес-пользователей 4
11.10.2010 Netgear представила платформу сетевого управления для бизнеса и управляемый коммутатор 10GE 1
03.08.2010 Продажи Netgear в первом полугодии 2010 г. выросли на 102% 4
20.04.2010 Продукты Netgear ReadyNAS получили сертификат VMware Ready 4
12.04.2010 Netgear запускает новую партнерскую программу PowerShift 1
01.04.2010 Netgear выпустил ограниченную серию сетевых устройств для сисадминов-девушек 3
27.02.2010 Эксперты о рынке СХД: фиксируем быстрое восстановление 1
18.02.2010 Рост продаж продукции Netgear в России в 2009 г. составил 10% 1
05.10.2009 Netgear ReadyNAS теперь совместим с решением для виртуализации VMware ESX 5
29.07.2009 Netgear снизил цены на оборудование для своих партнеров в России 3
23.06.2009 Netgear анонсирует новую систему сетевого хранения для SMB 4
13.05.2009 Netgear выпустил новую стоечную систему хранения для SMB 5
07.04.2009 Netgear ReadyNAS NVX: новая приставка хранения для SMB 4
06.03.2009 Netgear продемонстрирует инновационные решения на CeBIT 2
03.03.2009 В 2008 г. продажи Netgear в России выросли на 98% 1
05.08.2008 Netgear выпустил на рынок 6-дисковые серверы хранения NAS 3
29.04.2008 Netgear анонсировал 6-дисковый сервер хранения NAS 4
28.12.2007 Netgear расширяет семейство систем хранения данных ReadyNAS 2
24.05.2007 Netgear расширяет спектр сетевых решений корпоративного класса 3

Публикаций - 41, упоминаний - 116

Netgear ReadyNAS и организации, системы, технологии, персоны:

Netgear 253 40
Broadcom - VMware 2610 4
Intel Corporation 12811 3
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5372 2
Microsoft Corporation 25775 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Roku 22 1
Lenovo EMC 4 1
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 1
Софт-Троник - Soft-Tronik - СТ Нетворкинг 12 1
Koodoo Technologies - Boston 4 1
Quest Software - Vizioncore 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Veeam Software 345 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Acronis - Акронис 489 1
TP-Link - ТП-Линк 231 1
Fortinet 452 1
Seagate Technology 766 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Dropbox 527 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
ViewSonic 325 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Swarovski AG 74 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Альфа-Банк 1979 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Ветер 365 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 5
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 5
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 5
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
Netgear VPN ProSafe 52 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Microsoft Windows 16882 8
Netgear ProSecure 13 7
Linux OS 11533 7
Netgear ReadyNAS Remote 6 6
Apple - macOS Time Machine 77 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Google Android 15244 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Netgear ReadyNAS OS 2 2
Netgear ReadyCloud 2 2
Netgear Wireless-N 16 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Broadcom - VMware vSphere 614 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Broadcom - VMware Ready 27 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Xperi TiVo 84 2
Netgear ReadyNAS Photos 1 1
Netgear ReadyNAS Surveillance Network Video Recorder 1 1
Marvell Armada 22 1
Marvell Kirkwood 5 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
Netgear Digital Entertainer - Netgear Digital Home Hub 9 1
Netgear Stora 4 1
Netgear RangeMax 11 1
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 1
Netgear Powerline 11 1
Netgear PowerShift 2 1
Netgear NMS - Netgear Network Management System 3 1
IBM Storage - IBM DS servers 61 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Apple macOS 2419 1
Apple - App Store 3109 1
Танюхин Дмитрий 26 9
Song Mark - Сонг Марк 3 3
Meyer Drew - Мейер Дрю 3 2
Pahnke Matt - Панке Мэтт 2 2
Корнетов Игорь 9 1
Трофимова Полина 4 1
Андреева Татьяна 11 1
Удалов Сергей 7 1
Вересов Андрей 5 1
Логвиненко Владислав 7 1
Abowd Michael - Эбовд Михаэль 1 1
Smetana Aron - Сметана Арон 1 1
Городецкий Сергей 3 1
Войнов Владимир 1 1
Кочубеев Юрий 2 1
Афанасьев Евгений 3 1
Patel Parag - Пейтел Параг 17 1
Дудоров Иван 3 1
Дудник Александр 4 1
Белик Игорь 4 1
Buckley Shane - Бакли Шейн 2 1
Reinsel David - Райнсел Дэвид 3 1
Schwartz Jim - Шварц Джим 2 1
Трояновский Владимир 63 1
Дмитриев Алексей 85 1
Ананьин Алексей 90 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
США - Калифорния 4829 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Таиланд - Королевство 926 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 1
США - Калифорния - Фримонт 17 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Английский язык 7030 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews TV 747 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
In-Stat 115 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
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Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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