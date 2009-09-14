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Koodoo Technologies Boston

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.09.2009 Известный NAS-вендор пришел в Россию 1
14.09.2009 В Новосибирске пройдет «Сибирский форум информационных технологий, телекоммуникаций и электроники» 1
29.07.2009 Netgear снизил цены на оборудование для своих партнеров в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Koodoo Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
Xello - Кселло 34 1
Netgear 253 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 1
МойСклад - Логнекс 124 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
Софт-Троник - Soft-Tronik - СТ Нетворкинг 12 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 29 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 58 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Thecus - Thecus Technology Corporation 17 1
Qtech - Кьютэк 211 1
Microsoft Corporation 25775 1
9594 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 1
Cisco Systems 5372 1
Ростелеком 10948 1
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 40 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 1
Тайле - Tayle 9 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Red Hat 1378 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
QNAP VS NVR - QNAP VioStor NVR 4 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 41 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Office 365 1042 1
Васильев Андрей 31 1
Танюхин Дмитрий 26 1
Белоусова Марина 1 1
Shu Shawn - Шу Шон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 1
Европа Восточная 3138 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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