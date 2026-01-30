Разделы

Тайле - Tayle

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.01.2026 Napoleon IT создает ИИ-агента для автоматизации подбора сетевого оборудования «Тайле» 1
01.03.2023 Начался прием заявок на конкурс отраслевых проектов «Импортозамещение в сфере телекоммуникаций» 2
20.11.2012 21 ноября в Москве начнет работу форум All-over-IP 2012 1
29.10.2012 Линейка жёстких дисков WD Red - лучшее решение для NAS 1
14.09.2009 Известный NAS-вендор пришел в Россию 1
19.11.2007 29 ноября откроется конференция по структурированным кабельным системам 1
08.11.2007 В Москве состоится конференция по структурированным кабельным системам 1
27.11.2006 Компания "Тайле" открыла офис в Петербурге 2
23.01.2006 В Москве открывается 8-я Международная выставка и конференция CSTB 2006 1

Lenovo Motorola 3530 2
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 2
АйТи 1440 2
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 2
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 28 2
Thecus - Thecus Technology Corporation 17 2
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 2
Matrix Comsec 2 1
SES Networks - ND SatCom - НД Сатком - GloCom 7 1
Corvis Corp - Corvis CorWave 26 1
ПиЭлСи Технолоджи - PLC Technology 8 1
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 39 1
LLACOT - Новые технологии связи 1 1
Kramer Electronics 16 1
ТелКо Групп 21 1
Артком 1 1
ЛИС - Лаборатория информационных систем 3 1
Western Digital Corporation - WDC 574 1
Huawei 4272 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
Telegram Group 2625 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
Cloud4Y 301 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 323 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Netwell - Нетвелл 56 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 1
Антарес 33 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 121 1
Infortrend Technology 11 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
Motorola Solutions 104 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 2
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 2
Телко Медиа 11 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 188 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4850 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 528 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3317 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 501 1
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 219 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18545 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3730 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 173 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73660 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8467 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6714 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2063 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 171 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4368 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4506 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3319 1
3M Volition 6 2
Schneider Electric Intercom 1 1
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 422 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Васильев Андрей 28 1
Прайс Константин 19 1
Белоусов Игорь 14 1
Логинов Сергей 10 1
Семенов Андрей 19 1
Деменков Сергей 1 1
Белоусова Марина 1 1
Оганесян Екатерина 1 1
Лукашов Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158028 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46020 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53547 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18333 1
Европа 24671 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1369 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18757 1
Европа Восточная 3124 1
Израиль 2785 1
Германия - Федеративная Республика 12954 1
Китай - Тайвань 4142 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 1
Россия - ПФО - Самарская область 1477 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3672 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
National Geographic 95 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Euronews - телеканал 52 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
IMS Research 31 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
CSTB Telecom & Media 58 1
