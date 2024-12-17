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Васильев Андрей



17.12.2024 R-Style Softlab заключила партнерское соглашение с ГК Luxms 1
06.12.2024 «Цикада» и «Видеоглаз» объявили о стратегическом партнерстве в области видеонаблюдения 1
03.12.2024 ГК «Синтека» расширила лицензионную емкость платформы Luxms BI для повышения эффективности строительных процессов 1
10.09.2024 «Т1 Сервионика» завершила проект по организации сетевой инфраструктуры «Интерлизинг» 1
07.09.2023 Itglobal.com взяла на себя техническую поддержку платформы виртуализации VMware ГК «Интерлизинг» 1
09.06.2023 «Юmoney» выпустила карты и платёжные стикеры для детей 1
23.05.2023 «Юmoney» выпустила платёжный стикер для бесконтактной оплаты 1
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
26.06.2020 «Яндекс.Деньгами» теперь можно платить через Mi Smart Band 4 NFC 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
01.11.2018 «Первый БИТ» автоматизировал 150 рабочих мест в «Биовитруме» 1
18.09.2012 Компания QNAP отметила 3 года российского представительства 1
01.03.2010 «МегаФон» ввел в коммерческую эксплуатацию сети 3,5G в Республике Мордовия 1
14.09.2009 Известный NAS-вендор пришел в Россию 1
11.09.2009 QNAP открыла представительство в России и странах СНГ 1
26.05.2008 «Скай Линк» нанес ответный удар 3G-сетям 1
31.01.2008 Питерский «Билайн» хочет занять место МТС 1
07.09.2007 «Билайн»: 2,5% абонентов дают 10% трафика 1
06.09.2007 «Билайн» не ввёл тариф для Выборгского направления 1
15.05.2007 «Билайн» делит регионы на тарифные зоны 2
04.07.2006 В петербургском "Билайне" назначен коммерческий директор 2
03.11.2004 В Москве прошел первый форум корпоративной прессы 1
12.05.2003 В России «съедают» биотехнологий на $1,4 млрд. 1
08.06.2000 Владельцы авторских прав хотят получать деньги за демонстрацию их произведений в Сети 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Васильев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
МегаФон 8805 3
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 3
Yandex - Яндекс 7340 2
8213 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Samsung Electronics 10255 1
Ростелеком 9701 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Xiaomi 1732 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Autodesk 608 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
АФК Система ПАО 1797 1
Canon 1397 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Thecus 17 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Питерская группа связистов 434 1
Apple Inc 12101 1
Broadcom - VMware 2359 1
Dell EMC 5027 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
Koodoo Technologies - Boston 3 1
Тайле - Tayle 8 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 39 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
БиоВитрум - BioVitrum 4 1
Телефорум 93 1
Почта России ПАО 2112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Цифроград 171 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Газпром трансгаз 145 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 20 1
Интерлизинг ГК 10 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1252 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 90 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 133 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 86 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Google Android Studio - Среда разработки 23 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 72 1
Autodesk Revit 113 1
Xiaomi Mi Fit 13 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Apple Pay 489 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Кусков Денис 221 2
Анисимов Андрей 12 2
Песков Дмитрий 106 1
Евдокимов Владислав 1 1
Родионов Алексей 4 1
Бит Дашту Константин 1 1
Устинов Максим 2 1
Аверченков Михаил 1 1
Микриуков Николай 1 1
Шиков Владимир 1 1
Кузьменков Дмитрий 1 1
Бирин Дмитрий 1 1
Лакеев Ярослав 1 1
Сачик Юрий 1 1
Климович Юрий 1 1
Петравец Волх 1 1
Карман Анатолий 1 1
Нагибин Сергей 3 1
Кучеренко Иван 1 1
Доровеев Иван 1 1
Фомина Ирина 1 1
Жукаева Марина 1 1
Заманова Вероника 1 1
Карпова Татьяна 5 1
Ахметов Вадим 1 1
Байкалов Вадим 1 1
Рунасов Кирилл 1 1
Шерстюк Леонид 1 1
Wolf Lukas - Вольф Лукас 1 1
Уразов Роберт 6 1
Федоров Семен 1 1
Keefe Luke Philip O - Киф Люк Филип 1 1
Dempsey Ryan Andrew - Дэмпси Райн Эндрю 1 1
Frantz Manuel - Франц Мануэль 1 1
Lin Jiaxu - Лин Джиаксу 1 1
Рахматуллин Тимерлан 1 1
Барандесс Калерия 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Ковнир Евгений 75 1
Шалманов Сергей 201 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 4
Казахстан - Республика 5526 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Польша - Республика 1959 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Украина 7608 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Ирландия - Республика 1010 1
Сингапур - Республика 1849 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Китай - Шанхай 787 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 109 1
Европа 21767 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 172 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 97 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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