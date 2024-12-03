ГК «Синтека» расширила лицензионную емкость платформы Luxms BI для повышения эффективности строительных процессов

ИТ-компания «Синтека», разработчик решений для автоматизации снабжения в строительной отрасли, увеличила лицензионную емкость платформы бизнес-аналитики Luxms BI. Это решение направлено на поддержку растущих потребностей компании и ее клиентов, обеспечивая еще больше возможностей для управления строительными проектами и оптимизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

Ранее «Синтека» успешно внедрила Luxms BI и Luxms Data Boring в свои решения. Luxms BI используется для визуализации данных и аналитики, а Data Boring — для построения надежных ETL-процессов. В совокупности эти инструменты обеспечивают комплексный подход к обработке и анализу данных, что особенно важно для цифровой трансформации в строительной отрасли.

В своей работе «Синтека» активно использует коробочный функционал Luxms BI, который успешно адаптирует под конкретные задачи. Такое решение позволяет быстро разрабатывать аналитические инструменты, не требуя значительных доработок, и обеспечивает высокую гибкость при интеграции в существующие процессы.

В рамках своей деятельности «Синтека» реализует различные проекты, демонстрируя возможности современных технологий. Один из таких проектов представлен на конкурсе «Проект года» Global CIO — высокопроизводительная система для анализа более 20 ключевых бизнес-процессов в строительной отрасли, которая позволила сократить время обработки данных более чем в 10 раз.

«Реализация проектов в ГК «Синтека» демонстрирует отличный пример использования возможностей Luxms BI, сочетая коробочный функционал с точной настройкой под свои задачи, — сказал Андрей Васильев, директор по развитию продуктового бизнеса, — Благодаря этому платформу удается эффективно применять для автоматизации сложных процессов, таких как управление строительными проектами, где важны и скорость, и точность аналитики».

С помощью Luxms BI «Синтека» помогает клиентам из строительной отрасли оперативно принимать управленческие решения. Это достигается за счет визуализации ключевых метрик и аналитики: план-фактный анализ затрат, контроль взаиморасчетов, анализ цен и доставок, мониторинг KPI снабжения и других бизнес-процессов. Эти решения повышают прозрачность управления и адаптацию компаний к быстро меняющимся условиям рынка.

«Выбор Luxms BI был обусловлен его высокой производительностью, высоким уровнем self-service, наличием большого количества визуализаций из коробки, — сказал Андрей Волков, директор по цифровой трансформации компании «Синтека». — А наличие встроенного ETL-инструмента Data Boring особенно важно для работы с данными более 500 компаний. Использование разделения данных на горячий и холодный слои позволило нам значительно ускорить обработку запросов».