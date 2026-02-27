Global CIO - Глобал Си Ай Оу

Разделы

Профессиональное сообщество ИТ-директоров Global CIO было создано в 2010 году, сейчас в него входят более 10 000 участников: ИТ-руководители, функциональные заказчики цифровой трансформации компаний (CEO, CIO, CDO, CFO, CMO, CSO, CPO, CLO, CSec, CHR). Global CIO открывает возможности для коммуникаций: площадка для обмена опытом; доступ к единой базе знаний в области технологий; повышение профессиональных компетенций членов сообщества; карьерный рост участников сообщества.

 

СОБЫТИЯ

27.02.2026 ВТБ внедрил собственную информационную систему оценки рисков 1
Как внедрять современные ИТ-решения еще быстрее и дешевле 1
31.03.2025 ВТБ перевел систему обработки данных для госорганов на российскую платформу 1
21.02.2025 ВТБ внедрил российскую платформу по управлению закупками 2
31.01.2025 Назван лучший цифровой двойник года 1
27.01.2025 «Деснол» назвал три главных эффекта от внедрения «1С:ТОИР КОРП» в 2024 году 1
13.12.2024 Олег Вишняк, К2 НейроТех: Объем рынка высокопроизводительных систем вырос на 35% из-за бума ИИ 1
13.12.2024 Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры 1
05.12.2024 Проект ИНК и «Деснола» помог снизить длительность ремонтов и простоев оборудования на 25% 1
03.12.2024 ГК «Синтека» расширила лицензионную емкость платформы Luxms BI для повышения эффективности строительных процессов 1
29.10.2024 Форс выступит партнёром CNews Forum 2024 1
12.07.2024 Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы 1
15.05.2024 «КОРУС Консалтинг» представил новый бренд «Бустрейд» — B2B-портал для оптовых клиентов 1
15.02.2024 В 10 раз быстрее: в НГУ создали суперкомпьютер для ускоренной разработки новых материалов 1
01.02.2024 Проект «КОРУС Консалтинг» и ЕВРАЗа победил в конкурсе Global CIO 1
01.02.2024 «СберКорус» назначил новым ИТ-директором компании Рустема Искакова 1
19.12.2023 IT_ONE и «Сколково» выбрали 8 финалистов конкурса стартапов в области ИИ для решения HR-задач 1
07.11.2023 IT_ONE и «Сколково» запускают конкурс в области ИИ для решения HR-задач 1
02.06.2023 Совкомбанк разыграл 1 млн руб среди ИТ-специалистов 1
29.05.2023 Генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев возглавил рейтинг Global CIO «Топ-100 ИТ-лидеров 2023 года» в категории «ИТ-компании» 1
29.05.2023 Аркадий Лобас победил в рейтинге и вошел в список «ТОП-100 ИТ-лидеров» России 1
11.05.2023 Стартует онлайн-хакатон с призовым фондом 1 млн рублей 1
13.04.2023 Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей 1
16.02.2023 ВТБ перевел собственную API-платформу на российское ПО 1
27.01.2023 Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO «Проект года 2022» 1
28.09.2022 Георгий Мегрелишвили, «Рустэк»: В течение трех-пяти лет мы сможем заместить все иностранные продукты для виртуализации и облаков 1
24.05.2022 Омниканальность в действии. Как создавали систему «одно окно» для 1,5 тыс. сотрудников клиентского сервиса в крупной сети гипермаркетов 1
28.01.2022 8 проектов ВТБ признали лучшими 1
21.12.2021 «Почта Банк» в партнерстве с компанией «ФлексСофт» принимают участие в конкурсе «Проект Года» 1
20.12.2021 Navicon первым в России получил специализацию Microsoft по аналитике в облаке 1
30.11.2021 Исследование: российский крупный бизнес не спешит переходить на Wi-Fi 6 1
06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
26.05.2021 Сергей Попов -

2020 год создал новые возможности для развития прорывных технологий и модернизации ИТ-инфраструктуры

 1
22.04.2021 ВТБ наращивает российскую ИТ-инфраструктуру 1
22.03.2021 Начинается прием заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 2021 1
04.03.2021 Компания Navicon подвела итоги 2020 года 1
29.01.2021 ВТБ получил ИТ-премию Global CIO «Проект года» в четырех номинациях 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 1
31.01.2020 Появилась возможность получать госуслуги без предварительного посещения МФЦ 1

