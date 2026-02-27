Получите все материалы CNews по ключевому слову
Global CIO Глобал Си Ай Оу
Профессиональное сообщество ИТ-директоров Global CIO было создано в 2010 году, сейчас в него входят более 10 000 участников: ИТ-руководители, функциональные заказчики цифровой трансформации компаний (CEO, CIO, CDO, CFO, CMO, CSO, CPO, CLO, CSec, CHR). Global CIO открывает возможности для коммуникаций: площадка для обмена опытом; доступ к единой базе знаний в области технологий; повышение профессиональных компетенций членов сообщества; карьерный рост участников сообщества.
СОБЫТИЯ
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.