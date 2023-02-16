ВТБ перевел собственную API-платформу на российское ПО

ВТБ завершил перевод собственной платформы открытых программных интерфейсов (API) на российское импортонезависимое программное обеспечение. Об этом в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» сообщил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. Переход позволит банку сохранить безопасную и устойчивую технологическую основу для развития партнерства ВТБ с различными компаниями, а также бесперебойную работу всех связанных с платформой сервисов.

Универсальные программные интерфейсы — это единый инструмент подключения к сервисам банка. Он исключает необходимость дополнительной интеграции однотипных сервисов. Строгий учет всех опубликованных на платформе API позволяет значительно экономить ресурсы, а также применять API внешних партнеров, создавая на их основе дополнительные сервисы. API-платформа создана в ответ на потребность бизнеса: работа ведется в бизнес-логике, переводя ее на язык ИТ.

«API-платформу можно назвать одним из главных достижений технологической трансформации банка ВТБ. Ее внедрение дало нам колоссальные возможности для развития своих сервисов и партнерской экосистемы. Мы смогли повысить эффективность взаимодействия внутренних систем банка, а также сократить сроки разработки и внедрения интеграций до двух недель. Поэтому сейчас особенно важно, что в рамках платформы обеспечен полный технологический суверенитет», — рассказал Вадим Кулик.

Он также отметил, что банк знает о своих API все: какие из них наиболее востребованы, какие испытывают пик технической нагрузки, какие приносят наибольшую отдачу, точное время отклика и установленные для каждого из них лимиты. А гибкие настройки платформы позволяют отслеживать и активно управлять как потоками внутри контура банка, так и входящими данными от партнеров. Это позволяет обеспечивать работоспособность всех систем и вовремя наращивать мощность отдельных из них, повышая пропускную способность.

В распоряжении платформы — механизмы файлового обмена и хранения API-контрактов — реестр API, отлаженный конвейер по созданию API — от процесса проектирования до служебного сервиса биллинга, а также сервисов, которые позволяют управлять жизненным циклом API и рационально распределять ресурсы.

API-платформа была создана в рамках технологической трансформации ВТБ и запущена в начале 2021 года. Она позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из различных отраслей. Кроме того, API-платформа повышает эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, обеспечивает надежность и увеличивает производительности, позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка. Сегодня здесь опубликовано более 700 готовых к подключению интерфейсов, в том числе для работы со страховыми компаниями, взаимодействия с дочерними структурами Группы ВТБ, лидогенерации и т.д. В январе 2023 года Платформа API ВТБ была отмечена наградой Global CIO «Проект года» в номинации «Сервисы и аутсорсинг».■