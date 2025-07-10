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ВТБ API Платформа
Платформа API ВТБ была запущена в марте 2021 и сегодня здесь опубликовано более 500 готовых к подключению API. Она позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из различных отраслей, в том числе страхования и ритейла. Кроме того, API-платформа повышает эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, обеспечивает надежность и увеличение производительности, позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка.
УПОМИНАНИЯ
ВТБ API Платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Бессчастный Игорь 6 5
|Кулик Вадим 188 3
|Рустамов Рустам 461 2
|Натрусов Артем 295 2
|Шадаев Максут 1066 2
|Сотин Денис 216 2
|Семенов Александр 163 2
|Леонов Алексей 90 2
|Гузовский Денис 79 2
|Чурсин Дмитрий 72 2
|Добровинский Александр 46 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Климов Андрей 86 2
|Ульянов Николай 128 2
|Безбогов Сергей 56 2
|Сивцев Илья 160 2
|Евдокимов Игорь 61 2
|Александров Александр 83 2
|Булгаков Кирилл 126 2
|Спирин Антон 84 2
|Стоянов Алексей 52 2
|Терехова Елена 3 2
|Гаврилов Евгений 54 2
|Ермилов Денис 10 2
|Карпов Роман 74 2
|Маркова Светлана 43 2
|Ульянычев Матвей 47 2
|Тятюшев Максим 135 2
|Долгов Александр 44 2
|Сергеева Наталья 50 2
|Сазонов Максим 40 2
|Лукавенко Олег 46 2
|Гуренков Михаил 41 2
|фон Розен Александр 43 2
|Сельдемиров Александр 55 2
|Иванец Евгений 40 2
|Горячева Анна 3 2
|Сложеникина Наталия 2 2
|Чугунов Никита 81 1
|Солонин Спартак 32 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2011 1
|Forbes - Форбс 872 1
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