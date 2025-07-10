ВТБ API Платформа

Платформа API ВТБ была запущена в марте 2021 и сегодня здесь опубликовано более 500 готовых к подключению API. Она позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из различных отраслей, в том числе страхования и ритейла. Кроме того, API-платформа повышает эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, обеспечивает надежность и увеличение производительности, позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка.