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ВТБ API Платформа


Платформа API ВТБ была запущена в марте 2021 и сегодня здесь опубликовано более 500 готовых к подключению API. Она позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из различных отраслей, в том числе страхования и ритейла. Кроме того, API-платформа повышает эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, обеспечивает надежность и увеличение производительности, позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка.

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 ИТ-соревнования ВТБ победили в двух номинациях премии «Хакатоны России» 1
27.11.2024 ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 2 млн рублей 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
25.10.2023 ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
16.02.2023 ВТБ перевел собственную API-платформу на российское ПО 1
27.01.2023 Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO «Проект года 2022» 1
24.08.2022 ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 млн рублей 1
16.12.2021 Участники первого ВТБ API-хакатона разработали инновационные решения для банка 2
06.11.2020 Как перестроить работу ИТ-служб на удаленке 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

ВТБ API Платформа и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 347 3
Microsoft Corporation 24930 2
8557 2
Ред Софт - Red Soft 838 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2158 2
Корус Консалтинг ГК 1268 2
Neoflex - Неофлекс 238 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 570 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 140 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 2
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 2
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
SAP SE 5352 1
Yandex - Яндекс 7882 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 60 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
Т1 Иннотех 186 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 250 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 2
ГПБ - Газпромбанк 1115 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1709 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 492 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 2
Силовые машины 126 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 84 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 87 2
Шереметьево Хэндлинг 48 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 454 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7755 1
Альфа-Банк 1804 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5026 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4511 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
Федеральное казначейство России 1826 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 187 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4265 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25099 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5629 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 4
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1796 3
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1574 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2568 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24881 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 1
Оцифровка - Digitization 4750 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1240 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 222 2
ВТБ Бизнес 48 2
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 114 2
БИС - ITQuick - Jumse 50 2
Depositphotos - фотобанк 422 1
Linux OS 10341 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1100 1
Oracle Java - язык программирования 3176 1
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 576 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 725 1
Oracle Java Development Kit - JDK 178 1
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VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 160 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 1
Red Hat Ceph Storage 105 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 609 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 94 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 187 1
Google Meet 52 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 125 1
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ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
Бессчастный Игорь 6 5
Кулик Вадим 188 3
Рустамов Рустам 461 2
Натрусов Артем 295 2
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Добровинский Александр 46 2
Бурилов Андрей 117 2
Климов Андрей 86 2
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Евдокимов Игорь 61 2
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Стоянов Алексей 52 2
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Гаврилов Евгений 54 2
Ермилов Денис 10 2
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Лукавенко Олег 46 2
Гуренков Михаил 41 2
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Иванец Евгений 40 2
Горячева Анна 3 2
Сложеникина Наталия 2 2
Чугунов Никита 81 1
Солонин Спартак 32 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18007 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 1
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