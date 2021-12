Участники первого ВТБ API-хакатона разработали инновационные решения для банка

Более 150 технологических команд со всей России и из стран СНГ приняли участие в первом ВТБ API-хакатоне. Соревнование шло параллельно в двух треках: участникам было предложено создать продукт на основе опубликованных банком API (application programming interface, универсальных программных интерфейсов приложений) или разработать инструмент для обеспечения информационной безопасности файлового обмена.

Участие в хакатоне приняли команды разработчиков, графических и UX/UI дизайнеры, продакт-менеджеры, QA- и DevOps-специалисты. Общий призовой фонд хакатона составил 1,8 млн рублей, которые между собой «разделили» команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом из треков.

Среди проектов-победителей первого трека, в котором «соревновались» продукты на основе API от ВТБ, — «умное» решение для организации финансов с возможностью автоматизации индивидуальных сценариев переводов, платежей, пополнения вкладов и др., детский цифровой кошелек с функцией настройки гибкого родительского контроля, автоматическим пополнением и др., сервис для управления финансовыми онлайн подписками (и их оплаты в режиме автоплатежей).

В числе победителей второго трека – для решений в области информационного безопасности – сервис по обнаружению потенциально мошеннических действий (fraud detection), анализирующий трафик с использованием инструментов машинного обучения, а также сервисы проверки файлов с вложениями и др.

Игорь Бессчастный, начальник управления реализации автоматизированных интерфейсов и руководитель ВТБ API-хакатона, отметил: «Хакатон показал, что API, которые ВТБ публикует, легко могут быть интегрированы в сторонние разработки и обогащать продукты и сервисы наших партнеров. Уверен, в будущем году таких интеграций станет еще больше. Мы очень довольны тем зарядом новых идей и энергией молодых команд, которые принес хакатон, и планируем сделать формат регулярной практикой. Важно сказать, что часть идей, предложенных победителями трека по направлению «безопасность», будут внимательно проанализированы и лучшие будут реализованы в банке в ближайшее время».

В марте 2021 ВТБ открыл партнерам к сервисам банка через платформу API: этот шаг был призван упростить интеграцию для внешних партнеров и бизнес-подразделений, а значит, доступ банка к новым технологиям — и новых технологий в банк. Платформа была отмечена международной премией Global Banking and Finance Awards в номинации «Лучшая новая банковская API-система в России» (Best New Open Banking API Russia), а также международной премией Pay Tech Awards в категории Best new Open Banking Solution.