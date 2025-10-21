Разделы

Бессчастный Игорь


СОБЫТИЯ


21.10.2025 ВТБ проведет соревнование API-разработчиков с призовым фондом 2 млн рублей 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 2
25.10.2023 ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
22.06.2023 Платформа API ВТБ признана инновацией года премии CNews  1
24.08.2022 ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 млн рублей 1
16.12.2021 Участники первого ВТБ API-хакатона разработали инновационные решения для банка 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Бессчастный Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 219 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 377 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 150 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 2
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 2
Корус Консалтинг ГК 1309 2
Microsoft Corporation 25165 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 627 2
8846 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2371 2
Ред Софт - Red Soft 958 2
Neoflex - Неофлекс 244 2
Т1 Иннотех 197 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 265 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 261 1
SAP SE 5412 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 45 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
IBM - International Business Machines Corp 9540 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 242 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2964 6
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 2
Шереметьево Хэндлинг 48 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 535 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1767 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 151 2
ГПБ - Газпромбанк 1152 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 392 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 507 2
Силовые машины 142 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 463 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5158 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12675 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3327 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3097 1
Федеральное казначейство России 1864 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4770 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 202 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4515 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25752 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56158 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5789 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71815 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33471 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22538 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2035 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1864 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3689 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1816 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 977 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5459 2
DevOps - Development и Operations 1028 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17142 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8760 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1038 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4417 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1994 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2802 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14585 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 615 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 429 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1043 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5767 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5759 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 370 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12857 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6607 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13220 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31597 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12206 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2059 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26885 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 935 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1652 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9638 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22699 1
Программный стек 228 1
ВТБ API Платформа 11 5
Axiom JDK СЗИ 129 2
БИС - ITQuick - Jumse 50 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 250 2
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 133 1
1С:ERP Управление предприятием 680 1
Linux OS 10754 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 636 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 602 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1247 1
Microsoft Teams - MS Teams 608 1
Oracle Java - язык программирования 3312 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Oracle Java Development Kit - JDK 192 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 99 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 199 1
Google Meet 59 1
ВТБ Бизнес 48 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1332 1
Red Hat Ceph Storage 108 1
Ермилов Денис 10 3
Карпов Роман 75 2
Маркова Светлана 43 2
Ульянычев Матвей 47 2
Тятюшев Максим 153 2
Долгов Александр 44 2
Сергеева Наталья 50 2
Сазонов Максим 40 2
Лукавенко Олег 46 2
Гуренков Михаил 41 2
Сельдемиров Александр 55 2
фон Розен Александр 43 2
Иванец Евгений 40 2
Горячева Анна 3 2
Сложеникина Наталия 2 2
Евдокимов Игорь 61 2
Ульянов Николай 156 2
Шадаев Максут 1117 2
Александров Александр 85 2
Семенов Александр 164 2
Булгаков Кирилл 129 2
Натрусов Артем 308 2
Сотин Денис 216 2
Чурсин Дмитрий 72 2
Рустамов Рустам 508 2
Леонов Алексей 96 2
Гузовский Денис 79 2
Добровинский Александр 46 2
Бурилов Андрей 117 2
Климов Андрей 87 2
Сивцев Илья 163 2
Спирин Антон 87 2
Стоянов Алексей 52 2
Терехова Елена 3 2
Гаврилов Евгений 55 2
Носенко Юлия 7 1
Спильная Анна 1 1
Безбогов Сергей 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 154770 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45301 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14438 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18386 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3219 1
Беларусь - Минск 669 1
Россия - СФО - Новосибирск 4597 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2166 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50724 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31419 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6459 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1621 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11614 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25633 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6157 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5223 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20073 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1893 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3669 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 31 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 673 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3162 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 624 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14855 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1041 1
CNews Инновация года - награда 130 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 358 3
CNews FORUM Кейсы 279 2
CNews AWARDS - награда 537 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1182 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394301, в очереди разбора - 732293.
Создано именных указателей - 184674.
