ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 млн рублей

ВТБ начинает прием заявок на API-хакатон, который банк проводит второй год подряд. Его участники получат возможность предложить идею и создать свой инновационный продукт на основе API в двух параллельных треках. В этом году хакатон проводится при поддержке Финтех Хаба Банка России.

К участию приглашаются разработчики, графические и UX/UI-дизайнеры, аналитики, продакт-менеджеры, QA- и DevOps-специалисты. В рамках хакатона они смогут создать продукты на основе API или разработать инструмент обеспечения безопасности API. Пройти путь от презентации идеи до работающего прототипа командам помогут эксперты Платформы API ВТБ.

Финалисты разделят призовой фонд в размере 1,8 млн рублей, получат фирменный мерч и возможность выиграть обучение в образовательных программах Финтех Хаба Банка России.

«Первый хакатон показал, что внешние команды — ценный источник новых идей применения API и развития наших сервисов, несколько идей были почти сразу реализованы на платформе. В этом году мы вновь ждем талантливых разработчиков и аналитиков: гарантируем абсолютную свободу творчества (в рамках спецификаций) и поддержку команды ВТБ на всех этапах и, конечно, возможность выиграть денежный приз», — рассказал Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.

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Подать заявку на участие можно до 25 сентября на официальном сайте API-хакатона.