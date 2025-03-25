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Индексная книга (каталог) CNews*
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Bookmaker bookie turf accountant Букмекер букмекерская контора тотализаторы Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС


25.03.2025 «Солар» совершенствует технологии защиты детей от веб-угроз для подписки «MiXX Вместе» 1
20.12.2024 Александр фон Розен, Единый ЦУПИС: Выполнить функции ассистента ИИ уже может, но генерировать код для высоконагруженных систем — еще нет 1
01.11.2024 ГК «Солар»: социальные сети, фишинговые сайты и веб-реклама — самые популярные запрещенные ресурсы в школах, колледжах и лицеях 1
07.08.2024 Аналитика DDoS-атак за II квартал 2024 г.: онлайн-букмекеры стали первыми по количеству атак из-за Чемпионата Европы по футболу 1
07.08.2024 В июле 2024 г. количество платежей в «Кошельке ЦУПИС» выросло в четыре раза 1
31.07.2024 «Единый ЦУПИС» подключился к «Сбер ID» 1
29.05.2024 Председатель Правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина назначена Председателем Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России 1
08.05.2024 «Единый ЦУПИС» запустил сервис по снятию наличных на кассе 1
12.04.2024 Цифровую карту ЦУПИС теперь можно токенизировать в «Кошельке ЦУПИС» 1
26.03.2024 «Единый ЦУПИС» расширил возможности «Кошелька ЦУПИС» по переводам через СБП 1
26.02.2024 «Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse 1
21.02.2024 У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино 1
22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
20.10.2023 Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским 1
11.08.2023 «Единый ЦУПИС» реализовал новый сервис – привязку счета для оплаты по СБП «в один клик» 1
24.07.2023 «Единый ЦУПИС» реализовал новую функцию – пополнение счета клиента через Tinkoff Pay 1
07.07.2023 «Единый ЦУПИС» запустил новый канал полной идентификации клиентов – через «Цифровой профиль» 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
25.04.2023 «Единый ЦУПИС»: Цифровая карта в мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС» 1
25.04.2023 Антон Тумаков, ЕДИНЫЙ ЦУПИС: «В нашей компании роботизация приносит пользу сотрудникам большинства департаментов» 1
19.04.2023 «Единый ЦУПИС» перевел ключевые информационные сервисы на Axiom JDK Pro 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
26.08.2021 Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок 2
22.03.2021 Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году 1
24.08.2020 Qiwi обновила сервис идентификации клиентов в ЦУПИС 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1
01.02.2005 Infon: время SMS-тотализаторов еще не пришло 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Bookmaker и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24726 2
UIPath 102 2
Sony 6559 2
Google LLC 11875 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 226 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Telegram Group 2084 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
Корус Консалтинг ГК 1234 1
SAP SE 5305 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 513 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
8339 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 1
Webmoney 542 1
Spamhaus 39 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Verisign 357 1
Yahoo! 3699 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 175 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
Ред Софт - Red Soft 748 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1967 1
Neoflex - Неофлекс 221 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 231 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 1
Nintendo 763 1
Wargaming 152 1
EA - Electronic Arts 1288 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 17
NanduQ - Qiwi 997 4
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 6 4
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 2
ВТБ Недвижимость 3 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1200 2
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 2
ГПБ - Газпромбанк 1095 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 2
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 6 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Газпром ПАО 1351 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Assist - Ассист 210 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
РесурсТранс 16 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 1
Деловые Линии ГК 70 1
Связной ГК 1372 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Visa International 1953 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 1
Альфа-Банк 1784 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 92 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1144 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1001 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3016 1
Федеральное казначейство России 1792 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2780 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 2
Ассоциация букмекерских контор СРО 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5108 7
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
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Crutop 11 1
Сычев Артем 73 7
Путин Владимир 3209 3
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Кремлев Умар 3 2
Врублевский Павел 98 1
Тумаков Антон 1 1
Лиходедов Константин 6 1
Иванов Сергей 388 1
Евдокимов Игорь 50 1
Ульянов Николай 113 1
Шадаев Максут 1023 1
Сачков Илья 123 1
Александров Александр 72 1
Морозов Евгений 16 1
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