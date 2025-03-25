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Bookmaker и организации, системы, технологии, персоны:
|Сычев Артем 73 7
|Путин Владимир 3209 3
|Карпов Роман 62 2
|Шейкина Елена 3 2
|фон Розен Александр 32 2
|Кремлев Умар 3 2
|Врублевский Павел 98 1
|Тумаков Антон 1 1
|Лиходедов Константин 6 1
|Иванов Сергей 388 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Ульянов Николай 113 1
|Шадаев Максут 1023 1
|Сачков Илья 123 1
|Александров Александр 72 1
|Морозов Евгений 16 1
|Семенов Александр 151 1
|Булгаков Кирилл 106 1
|Жиленков Михаил 3 1
|Дадинский Сергей 11 1
|Пермяков Максим 29 1
|Окулева Мария 2 1
|Ельцин Борис. 89 1
|Гусев Игорь 19 1
|Новак Александр 28 1
|Артимовичи (братья) 22 1
|Мальцев Станислав 6 1
|Докучаев Дмитрий 18 1
|Артимович Игорь 29 1
|Стоянов Руслан 33 1
|Ступин Дмитрий 5 1
|Заколупина Марина 5 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Петров Михаил 138 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Кузнецов Борис 3 1
|Турчанинов Владимир 6 1
|Крухмалева Яна 4 1
|Мадани Фарид 11 1
|Суханов Алексей 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1008 1
|Ведомости 1044 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1916 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 25 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
|CNews Инновация года - награда 111 1
|Grand View Research 19 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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