«Солар» совершенствует технологии защиты детей от веб-угроз для подписки «MiXX Вместе»

Подписка «MiXX Вместе», представленная в августе 2024 г. «Ростелекомом», T2 (бывший Теле2) и ГК «Солар» для семей с детьми, прошла обновление и теперь усилена категоризатором веб-ресурсов Solar webProxy. Это решение применяется для контентной фильтрации в более чем 80 тыс. образовательных учреждениях по всей России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Семейная подписка «MiXX Вместе» представляет собой набор из 17 развивающих цифровых сервисов для детей, предлагаемых дочерними компаниями и партнерами «Ростелекома». Информационную безопасность подписчиков обеспечивают технологии «Солара». Чтобы ребенок во время серфинга в сети не столкнулся с недоброжелателями и мошенниками, а также не попал на сайты, связанные с вредоносным программным обеспечением и фишингом, в подписке используются наборы данных об угрозах от Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS. Это дает родителям уверенность в безопасности онлайн-пространства для их детей и способствует созданию более защищенного цифрового окружения.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного агентством «Михайлов и Партнеры. Аналитика» при участии ГК «Солар», более половины опрошенных детей (56%) сталкивались с запрещенным контентом в Интернете, и 76% из них делились увиденным с другими. Чаще всего это были материалы порнографического или эротического содержания (26%), пропаганда национальной розни (17%), нетрадиционных отношений (16%) и наркотических средств (15%). Более чем в половине случаев (55%) подобную информацию дети и подростки находят сами, «случайно наткнувшись» в Интернете.

Есть ряд технологий кибербезопасности, которые могут помочь взрослым контролировать и защищать детей в интернете. Одной из таких систем является шлюз веб-безопасности Solar webProxy, который блокирует доступ к фишинговым, зараженным и запрещенным законом сайтам. Фильтрация интернет-ресурсов осуществляется с помощью собственного категоризатора webCat, который автоматически определяет тематику ресурса и распределяет его по 73 категориям, включая потенциально опасные для детей. Администратор системы блокирует доступ к таким ресурсам. К ним относятся: онлайн-казино и букмекерские конторы, сайты с информацией об алкоголе, наркотиках и курении, порнографические материалы, а также сервисы массовых e-mail-рассылок и SMS-бомберы. В базе данных «Солара» содержится более 10 млн категоризированных сайтов, и база ежедневно обновляется, что обеспечивает актуальность защиты.

«Продукт Solar webProxy уже применяется для обеспечения безопасного доступа к образовательным и информационным ресурсам в школах и других учебных заведениях по всей России. Шлюз гарантирует возможность посещения только необходимых для обучения сайтов и сервисов, одновременно блокируя запрещенные Роскомнадзором и другие опасные для психики и здоровья детей веб-ресурсы. Теперь решение, которое надежно защищает детей от интернет-угроз в учебное время, доступна им и дома, что позволяет родителям быть уверенными в безопасности онлайн-пространства для своих детей», — сказала Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар».

Solar webProxy — это шлюз безопасности, дополненный функциями глубокой аналитики, фильтрации веб-трафика, проксирования и разграничения пользовательских прав. Решение существует на рынке с 2019 г., внесено в реестр отечественного ПО и сертифицировано ФСТЭК России. Solar webProxy еженедельно фиксирует свыше 5 млрд интернет-запросов к информационным ресурсам в школах по всей России, при этом примерно 10% из них относится к ресурсам, содержащим опасный контент.