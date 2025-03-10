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Хвещеник Анастасия
Хвещеник Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
|Волков Сергей 83 1
|Мылицын Роман 111 1
|Гольцов Александр 78 1
|Янкин Андрей 35 1
|Коростелев Павел 30 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Павлов Павел 7 1
|Куликов Григорий 7 1
|Ежов Максим 4 1
|Коршикова Юлия 2 1
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