Solar webProxy 4.0: гранулярное управление веб-трафиком и автоматизация рутинных задач

ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности (SWG) Solar webProxy 4.0. В обновлении появился ряд новых компонентов — агент Solar webProxy, перенаправляющий трафик приложений на веб-прокси, сквозной поиск ресурсов, упрощающий взаимодействие пользователя с системой, а также конструктор условий, позволяющий создавать более сложные правила доступа сотрудников к интернет-ресурсам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Существенно упростить рутинные задачи администратора поможет новый инструмент – конструктор политики. Он позволяет использовать логические операторы «и/или/то» при составлении сложных многосоставных условий политики. Конструктор политики снижает трудоемкость процесса настройки правил, автоматизирует этот процесс, что особенно актуально для крупных компаний со сложной организационной структурой.

Благодаря новому механизму индексации всех объектов, применяемых в политиках, в версии 4.0 был реализован сквозной поиск, демонстрирующий высокие скорость и качество результатов выдачи. Теперь администраторы и ИБ-специалисты могут осуществлять поиск по всем веб-ресурсам в одной строке, а в результатах поиска посмотреть, в каких правилах ресурс применяется. Причем неважно, как осуществляется поиск — через точное совпадение, частичное или через регулярные выражения. Если планируется взять под контроль новый веб-ресурс, можно проверить, нет ли уже такого в существующих списках, чтобы избежать дублирования и не перегружать политику. Это позволит оптимизировать время и трудозатраты администраторов системы на выполнение рутинных задач.

В систему был добавлен абсолютно новый компонент — агент Solar webProxy, осуществляющий передачу трафика приложений рабочей станции на прокси-сервер. «Далеко не все приложения, в отличие от браузеров, позволяют настроить перенаправление трафика на прокси. Для решения этой задачи администраторам приходилось либо настраивать на уровне сетевой маршрутизации каждый ПК отдельно, что является практически невыполнимой задачей в условиях большой компании, либо использовать сторонние решения, зачастую зарубежные. Теперь агенты Solar webProxy дают администраторам встроенный простой инструмент для массового и гарантированного управления всем трафиком. Последующие обновления четвертой версии продукта дополнят возможности контроля приложений. Появление в продукте агентской части поможет нашим клиентам еще более уверенно реализовывать программу импортозамещения зарубежных SWG-решений», — сказала Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy.

С развитием интерактивных инструментов работы с контентом на базе искусственного интеллекта, в справочник категорий веб-ресурсов была добавлена категория ИИ-ассистенты. Данная категория позволяет гранулярно блокировать пользователям доступ к таким ресурсам как, например, chatGPT.

Улучшить сетевые возможности позволила доработка правил перенаправления по ICAP за счет появления новых атрибутов действия. Теперь при создании правил в политики можно установить время и действия при ожидании ответа или получении ошибки от ICAP-сервера.

Традиционно в рамках последовательного расширения справочника поддерживаемых форматов, приближающегося по своему наполнению к лидирующим зарубежным решениям класса SWG, в Solar webProxy 4.0 были добавлены новые MIME-типы согласно стандарту IANA. В этот раз в их число вошли популярные видео- и анимационные форматы с расширением WEBM, FLV, MKV, IGS, а также данные документов, электронной почты, архивы и сжатые файлы с расширением OXT, MSO, TBZ, TGZ, EGG, инженерные и научные пакеты с расширением JT, STL. Это существенно расширило возможности по выявлению и блокированию файлов с такими расширениями.

Solar webProxy - шлюз веб-безопасности (SWG). Разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженных и фишинговых сайтов, блокирует утечки через веб-канал.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

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Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.