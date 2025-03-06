Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170241
ИКТ 13255
Организации 10401
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25212
Персоны 72870
География 2761
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2585
Мероприятия 843

Ежов Максим


06.03.2025 Angara Security: многие владельцы ИТ-систем не закрывают известные уязвимости годами 1
21.12.2023 Максим Ежов, Angara Security: Первый шаг к защите информации — понимание своей ИТ-инфраструктуры 1
Информационная безопасность 2022 1
27.03.2023 Максим Ежов, Юлия Коршикова, Павел Павлов -

Как выполнить требования 152-ФЗ в облаке: рекомендации Cloud

 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ежов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 305 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 941 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 453 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1138 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Код Безопасности 626 1
AMT Group - АМТ-Груп 354 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6779 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3885 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7722 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4289 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6225 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 657 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1258 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 895 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9392 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2798 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6160 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 1
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 94 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11709 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2087 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 340 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7832 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24641 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 537 1
Оповещение и уведомление - Notification 4701 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4120 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 376 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 974 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2535 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12842 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 132 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 27 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 48 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 46 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 57 1
Павлов Павел 7 2
Коршикова Юлия 2 2
Волков Сергей 82 1
Мылицын Роман 111 1
Гольцов Александр 78 1
Янкин Андрей 35 1
Коростелев Павел 30 1
Чапчаев Андрей 55 1
Куликов Григорий 7 1
Хвещеник Анастасия 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2329 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6197 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 1
Киберучения 95 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Список системообразующих предприятий РФ 288 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1634 1
Аудит - аудиторский услуги 2702 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8108 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3233 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще