Кибербезопасность CSAM Cybersecurity Asset Management ASM Attack Surface Management EASM External Attack Surface Management CAASM Cyber Asset Attack Surface Management


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Tera и Alpha Systems объявляют о стратегическом партнерстве 1
20.06.2025 F6 и Innostage объявили о стратегическом партнёрстве для развития киберустойчивости в России 1
28.05.2025 «Информзащита»: в России вырос спрос на управление уязвимостями 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 2
20.09.2024 «Первый Бит» и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
05.08.2024 В Bi.Zone CPT появилась возможность on-demand-сканирования 2
17.07.2024 Интегратор «Риэль Инжиниринг» заключил MSSP-партнерство с F.A.C.C.T. 1
14.06.2024 Новый российский продукт позволяет посмотреть на компанию глазами хакеров 1
22.04.2024 Обновление BI.Zone CPT: анализ компонентов веб-приложений и оперативное реагирование на новые веб-угрозы 1
10.04.2024 AUXO и F.A.C.C.T. заключили партнерское соглашение в области кибербезопасности 1
02.04.2024 Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
21.12.2023 Максим Ежов, Angara Security: Первый шаг к защите информации — понимание своей ИТ-инфраструктуры 2
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
19.12.2023 Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи 1
01.12.2023 Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management 1
12.09.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности

 1
22.08.2023 MaxPatrol SIEM профилирует активность пользователей в инфраструктуре 1
18.05.2023 Программы-вымогатели LokiLocker и BlackBit атакуют российский бизнес 1
09.11.2022 R-Vision представила экосистему R-Vision EVO и новые технологии, вошедшие в ее состав 1
09.11.2022 7 трендов информационной безопасности 4
10.06.2022 Group-IB: в даркнете выросло количество утекших баз данных российских компаний 1
27.04.2022 Group-IB обнаружила в России 7,5 тыс. незащищенных баз данных 2
25.11.2021 Как подружить данные об инцидентах, активах и уязвимостях 1
23.03.2021 Positive Technologies представила коммерческий релиз системы управления уязвимостями MaxPatrol VM 1

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 11
Цифровые активы 140 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1392 3
Microsoft Corporation 25035 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4332 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 280 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 410 2
Broadcom - VMware 2437 1
SAP SE 5380 1
Cisco Systems 5183 1
IBM - International Business Machines Corp 9505 1
Oracle Corporation 6801 1
Telegram Group 2379 1
Red Hat 1334 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 319 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1355 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
CyberArk 19 1
ИИ-Технологии 170 1
Conti - Хакерская группировка 39 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 233 1
Start X - Антифишинг 10 1
Reell Engineering - Риэль Инжиниринг 2 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 872 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 159 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 226 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 16 1
Информзащита 815 1
InnoSTage - Инностейдж 168 1
8711 1
R-Vision - Р-Вижн 188 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2608 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 184 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4645 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3256 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 183 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 812 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5672 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 220 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4702 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30320 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6753 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7289 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 10
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 704 9
Оцифровка - Digitization 4805 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13310 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13157 7
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3078 6
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 362 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2530 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2202 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1643 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 935 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2864 5
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 784 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11892 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4282 5
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 621 5
Hacktivism - Хактивизм 248 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9875 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13196 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4310 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5626 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4423 4
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 110 4
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 304 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2487 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12038 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3365 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11059 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7935 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7647 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25462 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4950 15
Microsoft Surface - Планшет 435 6
F6 - F.A.C.C.T. Business Email Protection 8 4
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 32 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 401 3
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Attack Surface Management 3 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 36 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 38 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 111 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 156 2
Microsoft Windows 16117 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1290 1
Google VirusTotal 95 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 28 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
SUSE Linux 202 1
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 17 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Apache Logging Project - Log4j 27 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Start X - Star EASM 1 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 271 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 19 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 22 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 62 1
Microsoft 365 Copilot 161 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 194 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 5 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 56 1
Apache NiFi 18 1
Сбер - BI.Zone vCISO 7 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 61 1
Security Vision AM - Security Vision Asset management 9 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 165 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 125 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 1
Intel Evo 105 1
R-Vision EVO 10 1
PPLMedic 1 1
Баулин Валерий 51 7
Загуменнов Павел 5 2
Мерцалов Денис 2 2
Волков Сергей 99 1
Сачков Илья 125 1
Козырев Алексей 326 1
Самойлов Сергей 3 1
Ежов Максим 4 1
Деров Олег 3 1
Долголаптева Кристина 1 1
Лютиков Виталий 23 1
Лядов Михаил 11 1
Степанов Николай 13 1
Волдохин Сергей 12 1
Мельников Артем 3 1
Ахметзянов Тагир 1 1
Каюмова Индира 1 1
Досымбекова Марьяна 1 1
Жуков Алексей 9 1
Марин Илья 3 1
Гузаиров Айдар 61 1
Демин Кирилл 4 1
Филиппов Максим 51 1
Сметанев Игорь 12 1
Войтенко Андрей 1 1
Кирьянов Кирилл 3 1
Полян Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 2
Ближний Восток 3009 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 1
Европа 24502 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 1
Индия - Bharat 5606 1
Германия - Федеративная Республика 12854 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 878 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18203 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Азия - Азиатский регион 5680 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9681 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6683 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4844 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11507 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 530 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3629 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5706 3
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 218 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3737 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2813 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1016 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6120 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1535 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8146 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2862 2
Аудит - аудиторский услуги 2947 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 327 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2955 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 256 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1308 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1034 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19793 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5144 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 261 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 868 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2405 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3241 1
Английский язык 6818 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7209 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5897 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6778 1
Энергетика - Energy - Energetically 5387 1
Паспорт - Паспортные данные 2672 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 367 1
Персидский язык - фарси 45 1
Ведомости 1142 1
Gartner - Гартнер 3591 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 645 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
Capture the Flag - CTF 46 1
