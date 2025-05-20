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Индексная книга (каталог) CNews*
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Демин Кирилл


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Сбербанк предложил сделать все собрания кредиторов в банкротстве электронными 1
20.05.2025 Сбербанк внедрит ИИ-агентов в процедуры банкротства граждан 1
18.10.2023 GigaChat поможет продать актив на «Portal DA» «Сбербанка» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Демин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4138 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3308 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 1
Apple iOS 7952 1
СалютДевайсы - GigaChat 236 1
Сбер - Сбер А - Портал DA - Portal DA 6 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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