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Apache NiFi

Apache NiFi

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.09.2026 Arenadata и Identity Blitz объединили усилия для защиты потоковых данных российских компаний 1
21.11.2024 «Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
12.07.2024 Пора менять «шины». Как российские ESB-решения заменяют ушедших вендоров 1
13.05.2024 «Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud 1
27.02.2024 Кто заменит иностранных вендоров в закупках 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
01.11.2023 Вышла новая версия Arenadata Streaming, поддерживающая «РЕД ОС» 1
10.08.2023 Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux 1
19.06.2023 «Норбит» обновил флагманское low-code решение 1
11.01.2023 Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами 1
23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata 1
12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 1
05.08.2021 «Корус консалтинг» заключил партнерство с Arenadata 1
20.05.2021 «Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества 1
12.03.2020 «Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope 1
05.09.2019 «Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК 1
28.03.2017 Teradata представила платформу с открытым исходным кодом Kylo для создания и управления конвейерами данных 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Apache NiFi и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 425 9
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 162 7
Ланит - Норбит - Norbit 431 3
SAP SE 5609 2
IBM - International Business Machines Corp 9708 2
Oracle Corporation 7090 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3121 2
Teradata - Терадата 225 2
Иннодата - Innodata 22 2
Flant - Флант 219 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 15 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 90 1
Teradata Think Big 8 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
Innovative Technology - Inntech - ИнТех Консалтинг 5 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 606 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
Covalent Technologies 7 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 21 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 1
BigLab - БигЛаб 1 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 247 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 148 1
Аусферр ИТЦ 44 1
МегаФон 10828 1
Yandex - Яндекс 9289 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 656 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 1
InfoWatch - Инфовотч 1189 1
Softline - Софтлайн 3766 1
9636 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1488 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 296 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1448 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 555 1
Navicon - Навикон 341 1
Neoflex - Неофлекс 263 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3155 2
Газпром нефть 733 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 113 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 1
Группа Самолет 109 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
Автостэлс - Автостэлс-Тех 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2102 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 622 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
Русагро Группа Компаний 385 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1210 1
Ак Барс Банк 284 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 551 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 633 1
Абсолют Банк 250 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 625 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 324 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3331 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3964 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2081 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4964 1
Федеральное казначейство России 1951 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8698 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7914 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13205 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5272 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6506 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10738 5
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 5
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 547 4
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LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1935 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3223 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2580 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2028 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2381 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1295 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5313 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 3
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Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1385 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1429 2
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 38 2
Data monetization - Монетизация данных 1982 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 262 13
Apache Hadoop 470 10
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 42 7
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 259 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 58 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 52 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 23 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 203 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 76 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 21 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 3
Linux OS 11586 2
Microsoft Windows 16943 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1695 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 2
Apache Airflow 76 2
Apache Camel 74 1
Apache Atlas 1 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 373 1
Atlassian - Confluence 187 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 1
IBM Maximo Asset Management 60 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 301 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 1
Teradata Kylo 2 1
Teradata Everywhere 5 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 69 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 220 1
Microsoft 365 Copilot 256 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 16 1
Axiom JDK СЗИ 178 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata LogSearch - ADLS 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 118 1
Ермаков Александр 31 2
Мартынов Антон 24 2
Урусов Виктор 158 1
Петухов Антон 62 1
Нальский Максим 53 1
Врацкий Андрей 176 1
Соловьев Виталий 52 1
Вертоградов Владимир 29 1
Аксенов Константин 55 1
Каушанский Александр 56 1
Калякин Павел 80 1
Денисов Анатолий 58 1
Тульчинский Станислав 94 1
Харитонов Вадим 43 1
Шмаков Антон 72 1
Нартов Максим 37 1
Шаев Виталий 59 1
Костина Светлана 16 1
Большаков Александр 11 1
Позднякова Ксения 25 1
Аксенов Олег 62 1
Наймарк Александр 7 1
Оберемок Надежда 45 1
Аникин Дмитрий 68 1
Милованов Андрей 46 1
Солдатенкова Ксения 41 1
Бурченко Евгений 33 1
Белан Иван 41 1
Желнова Алина 42 1
Солянов Кирилл 1 1
Буртный Никита 1 1
Артюхов Сергей 67 1
Семенихин Артем 3 1
Rouda Nik - Руда Ник 3 1
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 7 1
Натрусов Артем 314 1
Шадаев Максут 1215 1
Чаркин Евгений 317 1
Абакумов Евгений 228 1
Зинкевич Сергей 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 2
Азия - Азиатский регион 5937 2
Казахстан - Республика 6076 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Европа 24999 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1267 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3147 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8611 1
Африка - Африканский регион 3646 1
Ближний Восток 3160 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1813 1
Узбекистан - Республика 2019 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1677 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 477 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5764 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16171 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9085 2
Энергетика - Energy - Energetically 5901 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3877 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2499 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6192 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1121 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 707 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2309 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3601 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6610 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 525 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2761 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8905 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18251 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5650 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6196 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7472 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8873 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2575 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1512 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1743 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11398 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3508 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8519 1
Импортозамещение - параллельный импорт 632 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1916 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1373 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6635 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7875 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6810 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12362 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2139 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2781 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4017 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 197 1
CNews Инновация года - награда 156 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1284 1
CNews FORUM Кейсы 315 1
CNews AWARDS - награда 574 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 96 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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