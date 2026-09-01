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Apache NiFi
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 19
Apache NiFi и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермаков Александр 31 2
|Мартынов Антон 24 2
|Урусов Виктор 158 1
|Петухов Антон 62 1
|Нальский Максим 53 1
|Врацкий Андрей 176 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Вертоградов Владимир 29 1
|Аксенов Константин 55 1
|Каушанский Александр 56 1
|Калякин Павел 80 1
|Денисов Анатолий 58 1
|Тульчинский Станислав 94 1
|Харитонов Вадим 43 1
|Шмаков Антон 72 1
|Нартов Максим 37 1
|Шаев Виталий 59 1
|Костина Светлана 16 1
|Большаков Александр 11 1
|Позднякова Ксения 25 1
|Аксенов Олег 62 1
|Наймарк Александр 7 1
|Оберемок Надежда 45 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Милованов Андрей 46 1
|Солдатенкова Ксения 41 1
|Бурченко Евгений 33 1
|Белан Иван 41 1
|Желнова Алина 42 1
|Солянов Кирилл 1 1
|Буртный Никита 1 1
|Артюхов Сергей 67 1
|Семенихин Артем 3 1
|Rouda Nik - Руда Ник 3 1
|Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 7 1
|Натрусов Артем 314 1
|Шадаев Максут 1215 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Абакумов Евгений 228 1
|Зинкевич Сергей 78 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.